Kariero mu je rešilo pismo šolarjev

Bil je ena ključnih figur kinematografije 60. in 70. let. Kultna gangsterska klasika Boter in njegovo nadaljevanje sta Francisu Fordu Coppoli prinesla štiri oskarje. Film Prisluškovanje je s canskega filmskega festivala odnesel zlato palmo, z vojno dramo Apokalipsa zdaj pa se je v zgodovino zapisal kot eden izmed zgolj osmih režiserjev, ki so to najodličnejše odličje canskega festivala osvojili dvakrat. O filmskem geniju Coppoli torej ni dvoma. A je nato leta 1982 prišla glasbena romanca One From the Heart, popolna polomija, ki je režiserja pripeljala na rob. Zapadel je v depresijo, grozil mu je bankrot, rešilna bilka pa je zanj nato prišla iz povsem nepričakovane smeri. Iz kalifornijske osnovne šole, od koder je priromalo pismo skupine šolarjev, s predlogom, česa naj se loti.

Bil je v depresiji in pred bakrotom, ko se je odločil poslušati mlade. FOTO: Grigoris Siamidis/Reuters Pictures

Glasbena romanca je bila polom. S proračunom 22,5 milijona evrov je film v kinoblagajne prinesel le pičlih 520 tisočakov, zaradi ledenega sprejema gledalcev so ga v prenekaterem kinu nehali vrteti že po le enem tednu, v vodo pa je padla tudi ideja, da bi ga morda prodajali na videokasetah za domačo uporabo. »Naravnost grozen odziv na film me je pošteno pobil. Srce se mi je lomilo, padel sem v depresijo. Vse sem izgubil in bil na robu bankrota,« se je odprl Coppola. A je na njegov naslov nato prišlo precej veliko pismo, ki so ga spisali osnovnošolci knjižničarskega krožka. »Po njihovi šoli je zakrožil vprašalnik, katero knjigo bi moral prevesti v film. Dobil sem kakšnih 10, morda celo 15 strani z otroškimi podpisi, podpisovali so se s kuliji v različnih barvah, v pismu pa me zaprosili, naj njihovo najljubšo knjigo Odpadniki izpod peresa Susan E. Hinton spremenim v film. Odločil sem se, da knjigo preberem, ganilo me je namreč, da je neka knjiga na mlade ljudi naredila tako velik vtis.« Prebirati je začel stran za stranjo zgodbe o rivalstvu med dvema najstniškima skupinama – na eni strani bogati in priljubljeni, na drugi pa tisti s slabšega konca, ki jo je Hintonova začela pisati pri komaj 15 letih. Ostalo je zgodovina, pripoved najstniškega rivalstva je že naslednje leto, bilo je 1983., oživela na velikem filmskem platnu.

Iz umetniške slepe ulice ga je potegnila skupina osnovnošolcev. Hkrati so, vsaj posledično, soodgovorni za preboj danes nekaterih največjih imen iz igralskih krogov. Coppola je bil namreč znan po tem, da je dajal priložnost še neznanim imenom, pri iskanju zasedbe za film Odpadniki ni bilo nič drugače. Tudi tedaj je bila avdicija odprta za vsakogar, »v krogu na klopeh so sedeli Nicolas Cage, Mickey Rourke, Robert Downey Jr., Patrick Swayze, Dennis Quaid, Matt Dillon, Rob Lowe in Emilio Estevez, preizkušal sem jih za različne vloge«. Za Toma Cruisa, ki ga je filmar opisal kot nadvse napetega mladeniča, je bila to zadnja stranska filmska vloga, naslednjih 16 let smo ga gledali le še kot vodilnega zvezdnika, vse do Magnolije iz leta 1999, ki mu je prinesla oskarjevsko nominacijo za stransko vlogo.