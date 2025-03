Kariera Brada Pitta se je začela z lažjo

Brad Pitt se iz Springfielda v Misuriju, kjer je odraščal, ni preselil v Kalifornijo, da bi obiskoval umetniško šolo, kot je dejal staršem. V resnici ni imel nobenih načrtov za izobraževanje, hotel je samo eno: postati igralec.

Njegovi starši so postavljali na prvo mesto varnost, stabilnost in izobraževanje. Ko pa se je, tik preden je diplomiral, odločil zapustiti fakulteto, kjer je študiral oglaševanje in grafični dizajn, je moral najti prepričljiv izgovor.

Pitt je mami in očetu dejal, da bo šel študirat umetnost v Kalifornijo. A ko je prispel v Los Angeles, ni nikoli stopil v umetniški razred. Namesto tega je mladi Brad začel iskati priložnosti za igranje.

V intervjuju za Tiger Beat je povedal:

»Bil sem na fakulteti, študiral sem oglaševanje in grafični dizajn na Univerzi Misuri. Povedal sem staršem, da grem v Kalifornijo, da bi obiskoval umetniško šolo.

Nisem pa povedal, da želim postati igralec. Ko sem prispel na cilj, sem začel raziskovati možnosti in nikoli nisem obiskal umetniške šole.«

Seveda na začetku niso šlo vse gladko.

Hollywood ni bil prijazen. Brad je bil brez denarja in stalnega dela. Prvi mesec je preživel pri prijatelju, nato se je preselil v skupno stanovanje z več drugimi igralci, ki so se želeli uveljaviti.

Niso imeli pohištva, samo televizijo, pečico za tople sendviče in radio. Pitt je opravljal nenavadna dela: delal je kot voznik erotičnih plesalk in oblečen v velikanskega piščanca promoviral restavracijo.

Vse se je obrestovalo. Začel je dobivati majhne vloge v televizijskih oddajah in oglasih.

Nič velikega, vendar dovolj, da je ohranil sanje o igranju. Njegov veliki preboj je nastopil leta 1991 s filmom Thelma & Louise, kjer je odigral očarljivega potepuha in dobil na tisoče oboževalk.

Od tam so stvari šle samo navzgor. S filmi Reka poje mi, Jesenka pripoved in nazadnje Klub golih pesti se je uveljavil kot ena največjih zvezd svoje generacije.

Čeprav se je vse začelo z majhno belo lažjo o umetniški šoli, piše portal cheatsheet.com.