Karel III. pripravljen oprostiti, na kronanju si želi Harryja in Meghan

Vse odkar Netflix začel predvajati dokumentarno serijo o Susseških, svetovna javnost ugiba, ali sta Meghan in princ Harry naredila dovolj škode, da ju kralj Karel III. ne bo hotel na svojem kronanju. Ugibanja so postala še glasnejša po izidu Harryjevih spominov ter spremljajoči promociji, ko je znova udrihal po kraljevih, še posebno po očetu, njegovi drugi ženi in starejšem bratu.

Harryju so svetovali, naj se ne pogaja o ničemer. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

A kralj Karel III. ima, kot kaže, izjemno trdo kožo in si menda, čeprav je hudo prizadel njega in njegove bližnje, mlajšega sina in njegovo ženo želi na slovesnosti, ki bo v Londonu 6. maja. Tudi canterburyjskega nadškofa Justina Welbyja, ki je vlogo mediatorja že prevzel pred pogrebom kraljice Elizabete II., je menda prosil, naj skuje načrt ter poskuša Harryja prepričati, da bi z ženo čez tri mesece priletel v Veliko Britanijo.

Kralj je menda prepričan, da bi odsotnost Susseških zbudila veliko več pozornosti kot njuna prisotnost na dogodku, saj bi zagotovo vsi ugibali, ali sta zakonca sama sprejela to odločitev ali morda nista bila povabljena in podobno. Ker gre za izjemno pomemben dan v življenju kralja Karla III., si zagotovo želi, da bi vse potekalo čim bolj gladko ter da bi bil tistega dne v središču dogajanja on, seveda.

Se pa tega, da bi moral bratu po vseh obtožbah in žaljivih komentarjih znova pogledati v oči, prav nič ne veseli princ William. Poleg tega je prepričan, da bi lahko Harry dogodek izrabil za lastno promocijo ali naredil kaj nepričakovanega, kar bi zasenčilo kronanje. Britanski prestolonaslednik zato meni, da bi morali Susseškima pred obiskom posredovati natančen scenarij, ki bi se ga morala nato tudi strogo držati, da ne bi prišlo do kakšnih presenečenj.

»Ni jasno, ali si sploh želita biti del kronanja, saj sta v Veliki Britaniji postala izjemno nepriljubljena. Tudi družina je razklana in Harryju so v njegovem krogu menda svetovali, naj se v tej fazi ne pogaja o ničemer, zato je vse skupaj še težje,« je britanskim medijem povedal vir iz Buckinghamske palače in dodal, da princ Harry družini in medijem zameri tudi to, da so ga, enako kot Andrewa, označili za problematičnega princa, saj sam zadevo vidi povsem drugače. »Kar se njega tiče, so problematični drugi, ne on, zato ga primerjava s stricem močno jezi,« je še povedal omenjeni vir.