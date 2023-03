Karel III. podedoval vse mamine nepremičnine vredne 73 milijonov evrov

Britanska kraljica Elizabeta II. je pred smrtjo poskrbela za oporoko, v kateri je vse svoje nepremičnine, vredne naj bi bile okrog 73 milijonov evrov, zapustila nasledniku kralju Karlu III.

Ostalo jima je le 15 milijonov Leta 1993 je predsednik britanske vlade John Major odločil, da prestolonasledniku ni treba plačati davka na dediščino, tako je želel preprečiti, da bi se premoženje monarhije zaradi plačila davka počasi porazgubilo. Ko je leta 1997 umrla princesa Diana in so njeno posest prodali, je bila ta denimo vredna okrog 24 milijonov evrov. Od tega je bilo treba plačati devet milijonov davka na dediščino, preostanek sta si razdelila njena otroka princa William in Harry. Ker je v Veliki Britaniji vladar opravičen plačila davkov, je tudi kraljica mati vse svoje premoženje zapustila izključno Elizabeti II. Obstajala so sicer navodila, kateremu od sorodnikov naj kraljica kaj podari, a uradna dedinja je bila zgolj Elizabeta.

Čeprav je odločitev smiselna, saj je v Veliki Britaniji le monarhov neposredni naslednik oproščen plačila davka na dediščino, pa je s tem kraljica menda razjezila svoje druge otroke, najbolj princa Andrewa. Ta menda ne zameri toliko kraljici kot starejšemu bratu, ki dediščine še ni delil z nikomer, čeprav bi to lahko storil. Britanski zakon o dedovanju kraljevih namreč določa, da lahko monarh podedovano premoženje, oziroma del njega, podari drugim družinskim članom, ti pa so prav tako oproščeni plačila davka na dediščino, če kralj živi še sedem let. V nasprotnem primeru morajo poravnati davek kot vsi običajni državljani.

Kralj Karel III. do Andrewa ni tako prizanesljiv, kot je bila pokojna kraljica. FOTO: Chris Radburn/Reuters

»Princ Andrew je povsem zmeden, razočaran in jezen na brata. Odkar ne zastopa več kraljeve družine, nima skorajda nobenih prihodkov. Tu in tam mu je finančno pomagala mama, zdaj mu nekaj denarja vsak mesec nakaže kralj Karel III., a se zdi Andrewu znesek veliko prenizek, sploh v primerjavi z vsotami, ki jih je bil vajen. Prepričan je, da bi moral kralj nekaj zapuščine, ki je ostala po kraljici, razdeliti med sorojence. S tem v prvi vrsti seveda misli sebe,« je britanskim medijem povedal vir blizu vojvode Yorškega, ki mu grozi celo, da bo izgubil dom.

73 milijonov evrov naj bi bile vredne nepremičnine.

Trenutno princ živi v ogromnem dvorcu s 30 sobanami, ki si ga deli z bivšo ženo Sarah Ferguson, njuni hčerki pa sta se že pred leti odselili in si ustvarili vsaka svojo družino. Zato kralj meni, da njegov mlajši brat ne potrebuje tako ogromne hiše, temveč bi bila zanj veliko bolj ustrezna in predvsem finančno ugodnejša manjša hiša na posestvu Frogmore, kjer sta nekaj mesecev po poroki živela princ Harry in Meghan Markle. Ker ju v Veliko Britanijo ni več pogosto, jima je zdaj kralj ukazal, naj hišo še letos izpraznita, da se bo lahko vanjo vselil Andrew. Ta se selitvi upira z vsemi štirimi, a poznavalci so prepričani, da bo na koncu moral popustiti in spoštovati kraljev ukaz. V njegov dvorec bi se lahko nato vselila družina Wales, o tem se je s princem Williamom in njegovo ženo Kate menda pogovarjala že kraljica Elizabeta II., a dogovora niso sklenili.