Kardashionova okužena z virusom: Moje prsi gorijo, to ni šala

Zvezdnica resničnostnega šova V korak s Kardashianovimi(36) se je oglasila iz postelje in razkrila, da je pozitivna na novi koronavirus. Posnetek so objavili med predvajanjem šova, ki pa ga snemajo za naprej, tako da je bila najmlajša izmed sester Kardashian okužena že pred nekaj meseci.Khloe je razkrila, da je imela pred testiranjem simptome, ki so kazali na okužbo z virusom, ki že vse leto narekuje življenje po vsem svetu; težko je govorila, bruhala je, kašljala, imela je povišano temperaturo in migreno. »Pravkar so mi sporočili, da imam korono. Ves čas sem v svoji sobi in bom dobro, zadnjih nekaj dni pa je bilo res slabo. Moj prsni koš je gorel, ko sem zakašljala. Naj vam povem: to sranje je resno,« je sporočila Khloe. Njena starejša sestraje dodala, da so se vsi v družini zelo ustrašili, ji pa to ni preprečilo bučnega praznovanja svojega 40. rojstnega dne.Družino in prijatelje je z zasebnim letalom odpeljala na zasebni otok, kjer so več dni slavili njen vstop v novo desetletje. Pogoj pa je bil, da so bili povabljenci pred odhodom na zabavo 14 dni v samoizolaicji in negativni na testu. Korono je sicer v začetku pandemije prebolel tudi Kimin mož. Zvezdnica je takrat razkrila, da je sama skrbela za moža in da je bila celotna izkušnja zastrašujoča.