Kardashianova naznanila otroka z nezvestim bivšim, oboževalci pa v skrbeh

Khloe Kardashian in Tristan Thompson menda pričakujeta svojega drugega otroka skupaj prek nadomestne matere. Gre za presenetljivo odločitev, saj je bil on zaradi nezvestobe že precej časa na udaru javnosti. Odločitev za še enega otroka naj bi padla pred razhodom, o katerem so govorili vsi rumeni mediji. Novi družinski član je bil spočet novembra, preden je Khloe izvedela, da ji je bil Tristan nezvest in je celo dobil sina z manekenko Maralee Nichols.

To bo sicer drugi otrok za Khloe in četrti za Tristana, ki je s Clevelandom postal prvak NBA, zdaj pa je član Chicaga. Novico pa so že komentirali mnogi sledilci, ki so najbolj v skrbeh za malo True, ki bo postala starejša sestrica, v strahu pa so tudi za Khloejino psihično zdravje, saj bo to na dan privleklo še več umazanih skrivnosti razpadle zveze s Tristanom.