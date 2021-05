Karanteno je preživela ob večernem popivanju

Testenine so postale njene najboljše prijateljice.

Povsem sem se strgala z verige. Le kdo pije sedem dni na teden!

18 let ne kadi, a jo spet skomina.

Veljala je za kraljico zdravega življenja, po mnenju nekaterih jev tem šla celo nekoliko predaleč. A je med karanteno lastna vodila zdravega življenjskega sloga zalučala skozi okno in z veliko žlico zajemala vse, česar prej še pogledati ni želela. Ne le da so ogljikovi hidrati, ki se jih je ogibala v velikem loku, postali njeni najboljši koronski prijatelji, dneva ni znala več skleniti brez vsaj dveh kozarčkov viskija.»Povsem sem se strgala z verige. Le kdo pije sedem dni na teden!« je nekoliko osramočeno dejala, nič kaj ponosna na razvade, ki se jih je oprijela, čeprav je v isti sapi priznala, da so ji prav ti kozarčki pomagali preživeti minule težke mesece. Vajena je bila že absurdno nizkokalorične hrane in mini obrokov, polnih superživil. A če je to zadostovalo, da se je držala na vitkih nogah, ji očitno ni nahranilo duše.Prav to, hrano za razvajanje in crkljanje, pa je potrebovala, da se ji ujeti med stene doma ni zmešalo. Sploh testenine in kruh, s katerim je pomazala še zadnje kapljice omake, so ji šli v slast. A če je imela že ob tem nekoliko slabo vest, se je še bolj zamislila ob dejstvu, da je pila sedem dni na teden, vsak večer med karanteno.»Le kdo to počne! To nikakor ni zdravo,« čeprav, to je dodatno izpostavila, se nikoli ni napila do nezavesti. Povprečno si je privoščila dva kozarčka na večer. »Pripravim odličen koktajl iz kvinojinega viskija z nekaj limone in javorjevega sirupa. Preprosto nebeški je,« je razkrila lastni recept, ki ga je poimenovala Buster Paltrow, po dedku, ki je kot ona oboževal viski.Na nezdrave razvade, ki se jim je vdajala, ni ponosna. Zadovoljna je le, da si ob večernih viskijih ni prižgala tudi cigarete, čeprav so jo neznansko zamikale. V mlajših letih, ko se še ni zavedala pomembnosti skrbi za telo in zdravje, je namreč kadila, tudi po dve škatlici na dan. Še zadnji čik pa je ugasnila leta 2003, ko ji je pod srcem rasla prvorojenka