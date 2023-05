Kar se je zgodilo Harryju in Meghan, je spomnilo na grozljivo usodo princese Diane (FOTO)

Strah princa Harryja, da se bo »zgodovina ponovila«, je znova pritegnil pozornost, potem ko sta z Meghan Markle domnevno »skoraj umrla«, ko so ju lovili paparaci na poti domov s podelitve nagrad v New Yorku, je povedal njun tiskovni predstavnik.

Ta novica je odjeknila v medijih po vsem svetu in mnoge spomnila na 31. avgust 1997, dan, ko je vse šokirala novica o smrti princese Diane. Vojvoda sussekški je dolgo krivil medije za smrt svoje matere, ki se je zgodila, ko je bil star komaj 12 let.

Lovili so ju paparaci

Meghan in Harry sta se pojavila prvič v javnosti po kronanju kralja Karla III. Meghan je v svojem govoru po prejemu ene izmed nagrad spodbudila ženske k boju za enakopravnost, po podelitvi pa se je s Harryjem in mamo Dorio Ragland usedla v avto, paparaci pa so jima začeli slediti.

»Sinoči so bili vojvoda in vojvodinja sussekška ter gospa Ragland vpleteni v skoraj katastrofalen avtomobilski lov z zelo agresivnimi paparaci. To lovljenje, ki je trajalo več kot dve uri, je povzročilo več skorajšnjih nesreč, v katere so bili vpleteni drugi vozniki na cesti, pešci in dva policista,« je medijem povedal tiskovni predstavnik para.

Dodal je, da par razume, da »biti javna osebnost vključuje določeno stopnjo javnega interesa, vendar to nikoli ne bi smelo biti pomembnejše od lastne varnosti.«

Župan New Yorka: Težko je verjeti

O primeru Meghan in Harryja je na novinarski konferenci spregovoril tudi župan New Yorka Eric Adams. Izrazil je zaskrbljenost, a tudi dodal, da težko verjame, da se je v New Yorku zgodil dve uri trajajoč hitri lov.

Taksist, ki ju je vozil, je odgovoril: To ni bil lov

Taksist Sukhcharn Singh, ki je v svojem vozilu vozil Harryja, Meghan in njeno mamo Dorio, je spregovoril v intervjuju za The Washington Post. Taksist je povedal, da je pobral vojvodo in vojvodinjo Susseška s »starejšo temnopolto žensko in varnostnikom« v torek okoli 23. ure pred policijsko postajo v New Yorku.

Po Singhovih besedah ​​je varnostnik pomahal njegovemu avtomobilu, on pa ju je odpeljal na avenijo Park, preden se je odpravil proti jugu, sledila sta mu dva avtomobila. »Še naprej so nama sledili in prišli do avta. Slikali in snemali so nas, ko sem ustavil avtomobil,« je povedal 37-letni taksist in dodal, da ga je varnostnik po nekaj minutah prosil, naj jih odpelje nazaj na policijsko postajo, ker ga je skrbelo, da so preveč izpostavljeni fotografom. Singh je dejal, da se je nato odpravil proti severu po aveniji Madison, da bi jih vrnil tja, kjer jih je pobral.

Noro pretiravanje

»Temu pravzaprav ne bi rekel lov. Sploh se mi ni zdelo, da smo v kakršni koli nevarnosti. Ni bilo kot v filmskem avtomobilskem lovu. Bili so tiho in videti prestrašeni, toda to je New York - to je varno,« je rekel.

Fotograf na prizorišču je za People povedal, da bi težko opisal vožnjo kot »skoraj katastrofalno«. »Nihče ni bil kaznovan ali aretiran ... To je noro pretiravanje,« je povedal. Drugi vir je izjavil: »V vsakem trenutku bi lahko odšli na policijsko postajo ali se ustavili v garaži.«

Princesa Diana je umrla med begom pred paparaci

Diana je umrla v prometni nesreči leta 1997 v predoru Pon de l'Alma v Parizu. Mercedes, v katerem se je peljala, je, kot je znano, drvel, da sta se z ljubimcem Dodijem Al-Fayedom lahko skrila pred paparaci, ki so želeli narediti čim boljšo fotografijo. Za volanom je bil Henri Paul, ki je vozil pod vplivom alkohola in antidepresivov. Paparaci so želeli fotografirati tudi truplo pokojne princese, potem ko je bilo objavljeno, da je umrla, poroča Index.hr.