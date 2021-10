Kapitan Kirk bo najstarejši v vesolju

Pred dobrega pol stoletja je zaigral v legendarni vlogi. FOTO: Press Release

Obleko že pomeril

Pot na Mars je norost Vesoljski turizem, ko se podaš na kratko vožnjo v breztežnost in nazaj, ga mika in ga razume. A ambicioznejše želje drugih, ki bi si želeli poleteti vse do Marsa, se mu zdijo naravnost absurdne. »Le za pot tja potrebuješ leto in pol! Nekateri mislijo, da je to kot potovanje s križarko, kar je norost. Ves ta čas si namreč v prostoru brez gravitacije, vroče je kot v peklu, zrak je postan. Je kot umiranje, a nadvse počasno umiranje.«

Pred več kot pol stoletja je bil eden najmlajših kapitanov vesoljskega plovila, ki je svojo ladjo Enterprise neustrašno vodil v oddaljene galaksije in neodkrite širjave vesolja.A to jepočel kot izmišljen lik kapitana Jamesa T. Kirka in se kot 35-letni igralec s serijo Zvezdne steze zapisal med nesmrtne. Zdaj, dobrih pet desetletij pozneje, ko si je letošnjo pomlad na pleča naložil že deveti križ, pa naj bi se podal še na čisto pravo zunajzemeljsko avanturo in postal najstarejši potnik med zvezde. Že prihodnji mesec naj bi se vkrcal v plovilo, ki ga bo s še nekaj drugimi vesoljskimi turisti izstrelilo na 15-minutno odisejado.Julija je človeštvo doseglo nov mejnik. Milijarder Jeff Bezos je v družbi brata, 82-letne pionirke letalstvain 18-letnegapoletel vesolje, navdušena četverica pa se je v zgodovinske knjige zapisala kot prvi štirje vesoljski turisti.»Najboljši dan v življenju!« vznemirjenja ni skrival Bezos, ki za oktober načrtuje že drugi tak polet do magične ločnice med Zemljo in vesoljem in čez njo. V tej posadki naj bi bil tudi 90-letni igralec, ki ni skrival, da ga mika poleteti v vesolje tudi v resničnosti, ne zgolj za potrebe filma. Že maja lani, ko se je med milijarderji bila tekma s časom, kateri bo prvi izstrelil turistično kapsulo, je Shatner na družabnih omrežjih namreč delil sliko sebe v skafandru. »Za vsak primer, obleka mi je kot ulita!« je opozoril, v poznejših mesecih pa še nekajkrat namignil, da ga morebiti čaka zasebni polet v vesolje in nazaj. Njegov ekipa se je skrivaj menda celo dogovarjala s televizijsko mrežo Discovery, da bi njegov izlet posneli za dokumentarni film. In čeprav je to padlo v vodo, naj bi že našli druge ustvarjalce, ki naj bi idejo zgrabili z obema rokama.Zvezdnik si želi pokukati onkraj meja našega planeta, čeprav se dobro zaveda, da takšna pustolovščina nikakor ni brez tveganja. »Nezgoda, kot je, denimo, prazna guma, bi v vesolju pomenila smrt,« je dejal igralec in se v isti sapi dotaknil lastne umrljivosti, ki se je pri svojih letih z vsakim novim dnem bolj zaveda. »Nekoliko se mi zavrti in že pomislim, ali je morda to to. Ali ni napočil moj zadnji dan.«