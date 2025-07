Youtuber, ki je bil v Sloveniji, skočil z avta na otroke, ti so popadali po tleh (VIDEO)

Ameriški youtuber IShowSpeed (pravim imenom Darren Jason Watkins ml.), ki je pred dnevi obiskal Slovenijo, je včeraj pot nadaljeval v Bosno in Hercegovino, kjer je znova povzročil pravo evforijo. V Sarajevu so ga pričakale množice oboževalcev, zlasti otrok, ki so se zgrinjali k njemu na različnih lokacijah po mestu – od letališča do mestnega središča.

Njegov več kot triurni prenos v živo iz Sarajeva si je ogledalo skoraj dva milijona gledalcev. Proti koncu prenosa pa se je zgodil neljubi dogodek, ki je bil deležen burnih odzivov. Medtem ko je stal na strehi avtomobila, ga je oblegala množica otrok, ki so vzklikali njegovo ime, mu mahali s sporočili in transparenti – nekateri pa so ga tudi provocirali z neprimernimi gestami in ga celo obmetavali s predmeti.

Vidno razburjen IShowSpeed je nenadoma skočil z avtomobila naravnost v množico otrok. Otroci so popadali po tleh, več jih je začelo kričati, eden od fantkov pa je celo zajokal in se prijel za nogo. Na posnetku se vidi, da so morali posredovati varnostniki, ki so vplivnežu pomagali vstati in se prebiti iz množice – ob tem pa so odrivali otroke.

V nekem trenutku je Speed pristopil do dečka, ki je jokal na tleh, in ga objel.

Najbolj spremljan polet na svetu

V Bosno in Hercegovino je pripotoval z zasebnim poletom iz Beograda, ki ga je v trenutku pristanka na portalu FlightRadar24 spremljalo več kot 3000 ljudi – s čimer je postal najbolj spremljan polet na svetu.

Watkins oziroma Speed se je rodil leta 2005 v ameriškem Cincinnatiju. Kariero je začel s prenašanjem igranja videoiger v živo, pozneje pa je vse več pozornosti dobival s svojo eksplozivno osebnostjo, neposrednostjo in vsebinami v živo, pogosto posnetimi kar med interakcijami z naključnimi ljudmi na ulici. Danes ima več kot 41 milijonov naročnikov na YouTubu in velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov sodobne spletne kulture.

Turneja po Evropi

Svojo evropsko turnejo je začel na Hrvaškem, kjer je obisk organiziral Damjan Rudež, nekdanji košarkar NBA. Po Hrvaški je sledila Slovenija, nato Srbija, Bosna in Hercegovina, v nadaljevanju pa se bo podal še v Grčijo, Turčijo, Španijo, Finsko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Slovaško in Francijo.

Incident v Sarajevu pušča neprijeten priokus, a hkrati odraža tudi nevarnosti nenadzorovanih srečanj vplivnežev z množicami.