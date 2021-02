Kaos v kvizu: ponorel in sesul studio (VIDEO)

V islandskem kvizu Poskusite ponovno se je zgodil incident, ko je eden od tekmovalcev izgubil živce. Tako je najprej na sceno vrgel kozarec vode, nato pa še zrušil pult in pobegnil iz studia.



Voditeljica in ostali tekmovalci so bili seveda šokirani, in čeprav so poskušali kviz nadaljevati, so oddajo nato vseeno prekinili z oglasi.



Kaotično dogajanje si oglejte na posnetku.







