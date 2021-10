Kanyeja Westa ni več. Zdaj je le še Ye. Ameriškemu raperju je sodnik namreč odobril prošnjo za uradno spremembo imena, o čemer je zvezdnik začel glasno razmišljati že pred tremi leti, ko je izdal album z imenom, ki bi ga rad nosil tudi sam, letos avgusta pa je prošnjo za preimenovanje tudi vložil. »Razlogi so osebni,« ni kaj prida razložil, od kod želja po preimenovanju, čeprav je 2018., ko jo je prvič izrazil, izpostavil biblično referenco. »Verjamem, da je Ye najpogosteje uporabljena beseda v Bibliji, kjer pomeni ti. Jaz sem torej ti, jaz sem mi vsi. Bil sem Kanye, kar pomeni edini, in se spremenil v Ye, kar je odraz našega dobrega, slabega, zmedenega, odraz vsega, kar smo.«

Bil sem Kanye, kar pomeni edini. Zdaj sem Ye, kar je odraz vsega, kar smo kot bitja.

V maski belca si je menda poskušal zagotoviti anonimnost. A je le še bolj zbodel v oči. FOTO: profimedia

Uradno obstaja le še Ye. Podobno kot je s papirjev izginilo ime, s katerim je privekal na svet, pa počasi izginja tudi njegova podoba. Temnopolti pevec, sicer znan po nenavadnih in drznih modnih izbirah, pa tudi s škandaloznostjo si je že na ti, se v preteklih dneh vse pogosteje pojavlja v javnosti s prostetičnimi maskami čez glavo. Že pred dnevi je namreč zbodel v oči s precej strašno masko snežno bele barve z nekoliko nezemljanskim pridihom, ki je malce spomnila na masko zamaskiranega morilca Michaela Myersa iz grozljivke Noč čarovnic. Zdaj pa se je že dvakrat po ulicah sprehodil zamaskiran v belca. »Namen je, da si zagotovi anonimnost. S to masko je prepričan, da se po ulicah lahko sprehaja kot eden iz množice, svobodno in brez spremstva stražarjev,« je dejal, strokovnjak za stike z javnostjo, a priznal, da maska ni najbolje opravila svojega namena. Vzbudil je namreč le še več pozornosti.