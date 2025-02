Kanye West je objavil 18+ fotografijo Biance Censori (FOTO)

Kanye West je presenetil svoje sledilce z delitvijo gole fotografije svoje žene Biance Censori, s čimer je promoviral njun prihajajoči film.

Objavil je na Instagramu fotografijo Biance, ki leži gola na tleh, potem ko so se v zadnjih tednih začele pojavljati govorice o njunem razhodu. V središču šepetov o ločitvi je West pohvalil Bianco in poudaril, da je zelo ponosen na svojo ženo zaradi njenega prihajajočega filma, katerega producent je on. »Tako sem ponosen na svojo ženo, ker igra v svojem prvem filmu, posnetem na Japonskem, ki ga je režirala Vanessa Beecroft, in ga sem jaz proizvedel v nekaj sekundah,« je sporočil ob fotografiji, ki je sprožila burne reakcije, mnogi pa so napisali, da je spet prestopil mejo.

Zanikali govorice o razvezi

West je pred kratkim šokiral javnost z antisemitskimi sporočili in prodajo majice s simbolom svastike, kar je po viru za Page Six za Bianco predstavljalo zadnjo kap. On pa je izjavil, da 'ima nadzor nad njo', medtem ko naj bi Bianca več si ni želela imeti nikakršnih vezi s tem cirkusom. Vendar pa je njihov predstavnik Milo Yiannopoulos te trditve zavrgel in dejal, da bodo 'obvestila o njihovem zasebnem življenju prihajala od njih samih, in ne iz neuradnih govoric v tabloidih'.

Film vreden 25 milijonov dolarjev se osredotoča na to, kako "sram zaradi golote ni naraven za ljudi". Snemanje je naj bi potekalo na Japonskem, Bianca pa si je vzela odmor od snemanja, da bi prisostvovala letošnjim Grammyjem.