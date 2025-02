Kanye West: Imam oblast nad Bianco, ne more nositi ničesar brez mojega dovoljenja

Potem ko je v večurnem izpadu na X-u objavil, da je nacist in da 'ljubi Hitlerja', je Kanye West nadaljeval s šokiranjem javnosti s svojimi objavami. V novi objavi na X-u se je odzval na kritike glede oblačil njegove žene Biance Censori, ki se je na podelitvi nagrad Grammy pojavila v prozorni obleki, ki ni skrivala ničesar.

»Ne more nositi ničesar brez mojega dovoljenja«

Reper je objavil, da Bianca ne more nositi ničesar brez njegovega dovoljenja ter da 'ima oblast' nad njo, vendar je nikoli ne bi prisilil, da nosi nekaj, v čemer se ne bi počutila udobno.

»Imam oblast nad svojo ženo, tukaj ni feminističnih in woke sranj. Ona je z milijarderjem, zakaj bi poslušala katerega od vas neumnih in revnih idiotov? Ljudje pravijo, da je bila njena obleka za rdečo preprogo njena odločitev. Ja, ne silim je, da nosi nekaj, česar noče, ampak definitivno ne more nositi ničesar brez mojega dovoljenja,« je zapisal.

»Nimam spoštovanja ali empatije do ljudi, ker se nihče ne more zajebavati z mano, vendar imam rad nekatere ljudi in jim delam usluge,« je dodal.

»Objave so bile družbeni eksperiment«

Spomnimo, po njegovih antisemitskih izpadih na X-u je Kanye zatrdil, da je šlo za družbeni eksperiment. Nato se je zahvalil in izkazal ljubezen 'ostalih' raperjem, temnopoltim ženskam, gejem, Judom, gej Judom, gej judovskim raperjem, internetnim trolom in nevrodivergentnim osebam". Posebno zahvalo je namenil Elonu Musku. Na koncu je zapisal, da 'pravzaprav ljubi vse, še posebej debele ženske'.