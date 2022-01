Kanye West ima novo: vas kaj spominja na Kim Kardashian? (FOTO)

Po bridkem razhodu in dejstvu, da je Kim Kardashian v objemu drugega, se je kot kaže za korak naprej odločil tudi Kanye West. Pred dnevi so ga paparaci prvič opazili v družbi 31-letne igralke Julie Fox, danes pa si že javno in brez sramu izkazujeta nežnosti. 44-letnika so ujeli, ko je v družbi brhke rjavolaske, ki po oblinah spominja na njegovo bivšo ženo Kim, užival v večeru z Madonno in Floydom Mayweatherjem.

Veliko pozornosti pa je pritegnila Juliina oprava. Nosila je usnjene hlače z nevarno nizkim pasom in mnogi so se spraševali, kako je sploh možno, da so ostale na njeni zadnjici.

Foxova je glasbenika spoznala na novoletni zabavi, kjer je nastopil kot gost presenečanja. Po dveh dneh jo je povabil na večerjo v italijansko restavracijo in že takrat so mediji namigovali na novo romanco. Vir blizu zvezdnika je dejal, da ne gre za nič resnega. Kanye je Julio peljal znova v italijansko restavracijo, le da je bila druga za razliko od prve, ki je bila v Miamiju, v New Yorku. Julia je menda priznala, da se vse skupaj odvija zelo hitro, a da se bo prepustila vesolju in da bo videla, kam bo to peljalo.

Glasbenikovi prijatelji, ki pravijo, da mu je romanca Kim Kardashian s komikom Petom Davidsonom prišla do živega, pravijo, da je dobro zanj, da se je začel družiti z dekleti.