Kanye vara Kim? Zapletel naj bi se z lepotnim gurujem

Po novici, da seinločujeta, na dan prihajajo neverjetne podrobnosti iz njunega zakona. Menda Kanye že kar lep čas vara ženo z modnim gurujem in vlogerjem»Njuna ločitev zame ni presenečenje. Kanye se je spentljal z znanim umetnikom ličenja,« je dejala neka tiktokerica. Čeprav imena ni razkrila, so kmalu pricurljali namigi, da je govorila o Staru. Njuna skupna točka naj bi bil Kanyejeva vila v Wyomingu, kamor se je prejšnje leto preselil Star. Kanye in Kim novice ne komentirata, prav tako se na navedbe ne odziva Star.»Pripravljen sem na nedeljski obred,« je zapisal pod fotografijo, ki je po mnenju mnogih namenjena prav razvpitemu glasbeniku. Mnogi pa pravijo, da so to zlobne govorice in da se Star na tak način le posmehuje tem najnovejšim čenčam.