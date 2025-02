Kanye razburil investitorje: zaradi incidenta na grammyjih lahko ostane brez milijonov

Kanye West tudi na podelitvi glasbenih nagrad grammy ni mogel iz svoje kože in se je na rdeči preprogi pojavil v spremstvu tako rekoč gole žene. Bianca Censori je nosila nekaj, kar je še najbolj spominjalo na prosojne hlačne nogavice, material pa seveda ni skrival ničesar.

A, če Kanye živi po načelu, da »nobena reklama ni slaba reklama«, je tokrat morda le šel predaleč. Dosegel je sicer, da se o njem spet govori, a ga bo to močno udarilo po žepu. Japonci, s katerimi je lani podpisal pogodbo za dva koncerta in ki slišali in videli, v kaj je oblekel svojo partnerko, menda razmišljajo, da bi zdaj pogodbo z njim prekinili.

Bila je praktično gola. FOTO: Daniel Cole/Reuters

»Kanye uniči čisto vsako priložnost, ki se mu ponudi. Njegov zadnji podvig je bil več kot neprimeren in na Japonskem so ga sprejeli z grozo,« je za Daily Mail povedal vir blizu raperja. »Na Japonskem se dogajajo veliki kulturni premiki, vedno bolj v ospredje prihajajo pravice žensk, in kar je storil na podelitvi grammyjev, obravnavajo kot nadzor in izkoriščanje ženske, kar se jim zdi popolnoma nesprejemljivo. Kanye je Japonce in njihovo kulturo povsem narobe ocenil,« je še dodal.

In mnogi se čudijo, da 47-letnik ni bolj seznanjen z načinom razmišljanja prebivalcev Japonske, saj je lani skorajda celo leto preživel v enem od hotelov v Tokiu, spoznal je ogromno ljudi, tudi pomembnih in vplivnih, predvsem pa premožnih. Tako se je tudi dogovoril za dobičkonosni posel, ki bi mu prinesel slabih 20 milijonov evrov, a to zdaj visi na nitki.

»Investitorji z Japonske se umikajo, vedno glasnejše so govorice, da z dogovorjenima koncertoma ne bo nič. To so vplivni ljudje, ki ne želijo zakockati svojega ugleda, zato po zadnjem incidentu, ki ga je povzročil Kayne, z njim nočejo več imeti opravka,« pravi vir blizu glasbeniku.