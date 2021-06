Kanye na oddihu z lepo Rusinjo

Ves čas jo je fotografiral

Zapeljal je lepo manekenko. FOTO: Pascal Le Segretain/Getty Images

Irina ga že dolgo pozna, saj se gibata v podobnih krogih. FOTO: Matthias Nareyek/ Getty Images

Po nekaj mesecih škripanja in pokanja v zakonu se jena začetku letošnjega leta odločila, da temu naredi konec. Tako ona kotsi namreč zaslužita več od slabega zakona, zato je februarja vložila ločitvene papirje in tako naredila zaključno piko devetletni ljubezni. A če se je sprva morda zdelo, da bi pevca, znanega po izbruhih in zlomih, utegnilo to spraviti prek roba, je zvezdnik precej nepričakovano brez javnih izgredov krenil dalje in začel novo življenje. Še preden se je ločitveno kolesje začelo dobro vrteti, že je oči vrgel na brhko rusko manekenko, ki sta ji Kaynejevo zapeljevanje in dvorjenje očitno več kot godili. »Zdi se precej zatreskana. Uradno se sicer ne videvata, a vsekakor je na obeh straneh najmanj močno zanimanje,« je dejal vir. Spet drugi pa zatrjujejo, da sta Irina in Kanye že prešla fazo spogledovanja in vrtenja okoli vrele kaše ter naj bi že več tednov ljubimkala. Slednje pa je še potrdil njun izlet v Provanso, kjer je zvezdnik slavil 44. rojstni dan. Sicer v krogu prijateljev, med katerimi je bila tudi Irina, s katero sta si v luksuznem letovišču privoščila tri romantične noči.Najnovejše zvezdniške romance, ki je zdaj obnorela tabloide, marsikdo verjetno ni pričakoval, čeprav se Kanye in Irina poznata že vrsto let. Dolgonoga lepotica je namreč že pred 11 leti nastopila v njegovem glasbenem spotu za skladbo Power, na Kanyejevi modni reviji je zanj hodila tudi po modnih brveh, in čeprav naj bi ga že takrat pritegnila s svojo lepoto, si tedaj ni želel resnega razmerja. Morda tudi, ker se je leta 2012 zapletel z bohotno Kim. A če je tedaj Irino občudoval le na daleč, se je to spremenilo v luči njegove ločitve od Kim, ko se mu je lepa Rusinja očitno spet prikradla v misli. »Že leta se poznata, pred nekaj tedni pa ji je začel dvoriti. In ko si Kanye nečesa želi, zna biti nadvse vztrajen. Vedno je menil, da je nadvse lepa ženska.« Tako sta se sprva začela družiti v obema domačem New Yorku, pred svojim rojstnim dnem – tega je imel 8. junija – pa je sklenil, da se lahko še bolje spoznata v drugačnem, bolj romantičnem okolju na francoski obali. »Zdi se, da jo je precej omrežil. Povabil jo je v Francijo, vabilo pa je z veseljem sprejela. Oba želita videti, kam to pelje.«Izbral je popolno kuliso za zapeljevanje. Razkošen butični hotel Villa La Coste, priljubljen med umetniki in slavnimi, ki je umeščen v čudovito naravo francoske Provanse. Po prav tej okolici, rojeni za romantiko, sta se, sicer v družbi še kakšnega prijatelja ali dveh, odpravila na romantičen sprehod, Kayne pa ni izpustil niti ene priložnosti, da je ne bi fotografiral. »Videti sta bila srečna in sproščena drug z drugim. Irina mu je rade volje pozirala, bila je kot njegova muza.« V tem idiličnem francoskem zatočišču, tedaj zaprtem za preostalo javnost, sta preživela tri noči.Marsikdo je ob novici o tej nepričakovani ljubezenski zvezi nekoliko nejeverno pobuljil, a ne tudi Kim. Ta naj bi za Kanyejevo novo žensko vedela že nekaj časa. »Precej vseeno ji je. Tudi ker ve, kako tiho, spoštljivo in brez medijskega pompa se je končala Irinina zveza z,« je izdal vir in dodal, da si za Kanyeja ne bi želela ženske, ki bi o zvezi takoj začela razpredati z mediji.