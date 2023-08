Kanadski premier presenetil: Odločila sva se, da se ločiva

»S Sophie bi vam rada sporočila, da sva po vrsti globokih in težkih pogovorov sprejela odločitev, da se razideva,« je na Instagramu zapisal kanadski predsednik vlade Justin Trudeau. Zapisal je, da ostajata povezana in da ohranjata ljubezen in spoštovanje drug do drugega in vsega, kar sta zgradila in gradita še naprej.

»Kot vedno ostajava tesna družina z globoko ljubeznijo in spoštovanjem drug do drugega in do vsega, kar sva zgradila skupaj in še bova zgradila skupaj. Za dobro otrok vas v tem času prosiva, da spoštujete najino in njihovo zasebnost. Hvala,« je zapisal Trudeau.

Trudeau in Sophie Gregorie sta se spoznala že kot otroka, saj je bila Sophie sošolka premierjevega mlajšega brata. Poznanstvo pa sta obudila leta 2003 in poročila dve leti kasneje. V zakonu so se jim rodili trije otroci Xavier (15), Elle – Grace (14) in Hadrien (9).

Zakaj je prišlo do ločitve, ni jasno, ji je pa politik še aprila javno v čestitki za rojstni dan izpovedal ljubezen. Dailymail poroča, da se je Sophie že izselila iz družinske hiše v Ottawi. Skrbništvo naj bi si delila. Ločitev je komentiral tudi premierjev urad. Zapisali so, da sta dosegla dogovor in da ostajata v prijateljskih odnosih. V prihodnjem tednu naj bi se skupaj z otroki tudi odpravila na dopust.

Spomladi je ločitev po 19. letih zakona napovedala tudi finska premierka Sanna Marin. Z ma Markusom Räikkönenom se je poročila leta 2020, z njim ima petletno hčerko. Ob naznanitvi ločitve je dejala, da bosta še naprej preživljala čas skupaj in da sta najboljša prijatelja.