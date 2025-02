Kamera je posnela, kaj počne princ Harry, ko ga nihče ne gleda (VIDEO)

Vojvoda Susseški je te dni gostil tradicionalne športne igre za vojne veterane Invictus Games, pri tem pa ga je podprl danski kraljevi par, princ Joachim in princesa Marie. Na družbenih omrežjih je zaokoržil prav poseben posnetek, ki razkriva, kaj vojvoda počne, ko ga nihče ne gleda.

Princ Harry je namreč pred leti na športnem dogodku Invictus Games doživel prav zabavno presenečenje – mala deklica mu je 'kradla' kokice, ne da bi sploh opazil.

Na posnetku, ki je nastal pred osmimi leti, princ sedi na tribuni in se pogovarja z gledalcem, medtem ko drži vrečko kokic. Tik ob njem sedi deklica Emily Henson, hčerka britanskega paraolimpijca in Harryjevega prijatelja, Davea Hensona. Ko princ ni bil pozoren, je izkoristila priložnost in mu pograbila nekaj kokic.

Ko je Harry končno opazil, kaj se dogaja, je v šali umaknil vrečko iz njenega dosega, nato pa ji vseeno ponudil še eno kokico. Na koncu sta se oba smejala in si delila prigrizek, kar je ustvarilo prisrčen trenutek, ki je hitro postal spletna uspešnica, poroča informer.rs.

