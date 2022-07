Kam je izginila princesa Charlene? Princ Albert na plesu brez soproge

Vsako leto v začetku julija v Monaku priredijo dobrodelni Ples vrtnice (Le bal de la rose). Tradicijo je leta 1954 začela princesa Grace Kelly, od tedaj ji knežja družina sledi, zadnja leta pa sta gostitelja plesa princ Albert in njegova najstarejša sestra princesa Caroline. To so tokrat spremljali hčeri Charlotte Casiraghi in 16-letna Alexandra Hanoverska ter sinova Andrea Casiraghi s soporgo Tatiano in Pierre Casiraghi v družbi soproge Beatrice Borromeo, ni pa bilo princese Charlene, zato so se znova pojavila ugibanja, kaj se dogaja v zakonu monaškega princa ter princese. Preberite več na mična.si.