Kam je izginila Meghan Markle in kaj se dogaja z njo

Po daljši odsotnosti iz javnosti je Meghan Markle konec februarja s princem Harryjem uživala v mirni večerji s soprogovo sestrično, princeso Eugenio, ter z njenim možem Jackom Brooksbankom.

»Povsem jasno je bilo, da Meghan in Harry nista želela pritegniti pozornosti,« je povedala priča dvojnega zmenka. »Pripeljali so jih zelo diskretno in izbrali so mizo, odmaknjeno od množice.«

Meghan je zadnje čase v resnici bolj malo videti v javnosti, kar sproža nemalo ugibanj, kaj se z njo dogaja. Najglasnejša so ta bila tedaj, ko je Harry z Eugenio 13. februarja tekmovanje Super Bowl obiskal brez soproge.

