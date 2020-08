Kam je izginil nekdanji španski kralj?

V razkošnem hotelu

REUTERS PICTURES Na prošnjo zdajšnjega kralja naj bi zapustil domovino, žena Sofija pa se mu ni pridružila. FOTO: Reuters

85

milijonov naj bi pospravil v žep.

Se je zatekel v Abu Dabi? se sprašujeta španska in svetovna javnost. Po izbruhu škandala jenamreč zapustil domovino, od takrat pa se vrstijo poročanja, kam naj bi se zatekel nekdanji monarh. V španski palači molčijo.Kriv naj bi bil sprejemanja podkupnin, ki naj bi jih prejel iz rok bogate Savdske Arabije v sklopu posla gradnje hitre železnice. Po nekaterih domnevah naj bi odpotoval v Dominikansko republiko, drugi zatrjujejo, da so ga videli na Portugalskem, po številnih domnevah naj bi se skrival v Parizu, morda je v Italiji. Njegovo začasno bivališče je, kot kaže, znano samo njegovemu sinu kraljuin zaupnikom dvora, kje je Juan Carlos, menda ne ve niti sam španski premier,. A kot kaže vse več namigov, naj bi nekdanji kralj odpotoval v Združene arabske emirate, v Abu Dabi, kjer naj bi se nastanil v razkošnem hotelu skupaj s svojimi štirimi telesnimi stražarji: tam zdaj čaka, da se prah zaradi škandala poleže, potem pa se bo menda odločil o stalnem prebivališču, seveda zunaj domovine.Vrhovno sodišče v Madridu je junija uvedlo preiskavo zaradi domnevnih podkupnin in vpletenosti Juana Carlosa v posle gradnje hitre železnice med Meko in Medino: v zameno za pomoč naj bi prejel kar 85 milijonov evrov. Nekdanji kralj naj bi sodeloval s preiskovalci, domovino pa naj bi zapustil, da hudega bremena razbremeni sina, ki mu je prestol prepustil 2014., in njegovo družino. Po poročanju španskih medijev Juan Carlos še vedno sodeluje s preiskovalci, menda pa domovine ni zapustil na lastno pobudo, temveč ga je k odhodu spodbudil sin: ta naj bi se namreč zbal za ugled monarhije, ki si jo zaradi izbruha škandala številni želijo odpraviti. Nekdanja kraljica, s katero sicer že dolgo živita ločeno, naj bi ostala v Španiji.