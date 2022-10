Kaley Couco bo mamica!

Srečna je do lune in nazaj! Tako nekako je radostno kriknila Kaley Cuoco, ko je z žarečim nasmehom v objemu izbranca Toma Pelphreyja pokazala pozitiven nosečniški test. V seriji fotografij pa tudi že viden nosečniški trebušček.

Lani se je izpel njen drugi zakon s Karlom Cookom. FOTO: osebni arhiv

»Dojenčica Pelphrey prihaja leta 2023! Plavam na oblaku sreče in se počutim več kot blagoslovljeno! Tom, ljubim te!« je zapisala hollywoodska lepotička, vrnil pa ji je tudi bodoči očka, češ da jo ljubi še bolj kot kdaj prej in da je postala njuna pravljica »več kot še boljša«.

Še na začetku leta si Kaley verjetno ni mislila, da se ji bo življenje tako obrnilo. Da bo tako srečna in zaljubljena, in to v tako kratkem času. Septembra lani je namreč po vodi splaval njen triletni zakon s poklicnim jahačem Karlom Cookom, kar je bilo kljub prijateljskemu razhodu seveda boleče. Morda še za odtenek bolj, saj je to pomenilo, da je pri 35 letih že dvakratna ločenka, saj je že njen prvi poskus ljubezenske večnosti s tenisačem Ryanom Sweetingom po treh letih 2016. postal del statistike ločitev. Tudi zato nikakor ni pričakovala ljubezenske puščice, ki jo je ob prvem srečanju s Tomom, zvezdnikom serije Ozark, zadela v srce.

Ob prvem srečanju je bilo, kot bi začeli angeli peti. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

»Menedžerja sem spremljala na premiero Ozarka in tam srečala Toma. Bilo je, kot bi začeli angeli peti. Bilo je čarobno. Popolno!« je o ljubezni na prvi pogled, ki ji je aprila spodnesla tla pod nogami, dejala Kaley. Podobno se je verjetno premaknilo tudi v Tomovi notranjosti, saj sta že mesec pozneje njuno razmerje tudi uradno potrdila, zadnji korak med uradne hollywoodske pare pa opravila pretekli mesec na podelitvi emmyjev, ko sta se po rdeči preprogi sprehodila skupaj. Zdaj sta, kot rečeno, najavila, da se bo iz njune ljubezni čez nekaj mesecev rodila hčerka.

Kaley je največjo slavo prinesla humoristična nanizanka Veliki pokovci, ki se je 2019. iztekla po trdoživih dvanajstih letih. Z njo ni postala le ena najbolj vročih igralk svoje generacije, pač pa tudi ena največjih televizijskih zaslužkaric, saj ji je epizoda proti koncu navrgla kar masten milijonček. »Včasih sem mislila, da bom pri teh letih gotovo že imela otroka. A ko si zamišljaš, v katero smer bo šlo tvoje življenje, krene v nasprotno,« je tedaj dejala zvezdnica, čez nekaj let pa priznala, da si v svoji (novi) prihodnosti sicer zamišlja otroke, a ne takoj. »Nisem še povsem pripravljena. Vem, da nekoč bom, saj obožujem otroke, a nisem še tam,« je dejala leta 2018 ter razložila, da je trenutno v fazi pridne čebelice, povsem osredotočena na kariero.

Za 36-letno igralko in štiri leta starejšega Toma bo to prvi otrok.

To se ji je obrestovalo, saj ji je najnovejši projekt, dramska serija Stevardesa, prinesel nominacijo za zlati globus in zdaj že dve zaporedoma emmyjevsko nominacijo. Morda je res napočil čas za otroka. In, kdo ve, morda tudi za vnovično poroko. Kajti čeprav je po drugi ločitvi zatrdila, da nikoli več ne zakoraka pred oltar in bo odslej stremela le k dolgoletnemu, ljubečemu partnerstvu, sta imela zaljubljenca na najnovejših fotkah ujemajoča se prstana, tako da se ugiba, ali se ni Kaley že tretjič poročila.