Kakšna sta otroka Jennifer Lopez in kaj si želita početi?

Dvojčka Emme in Max sta si po značajih zelo različna.
Fotografija: Jennifer Lopez attends the 2025 American Music Awards, in Las Vegas, Nevada, U.S., May 26, 2025. REUTERS/Ronda Churchill FOTO: Ronda Churchill Reuters
M. Fl.
02.09.2025 ob 13:25
Jennifer Lopez je ponosna mama najstniških dvojčkov, Emme in Maxa, ki sta si z leti postajala vse bolj različna tako po značaju kot po tem, kaj ju zanima in kaj si želita postati, ko odraseta.

Emme: umetniška duša, ki uživa v središču pozornosti

Igralko so na pomembnih dogodkih v objektiv večkrat ujeli s hčerko Emme, nazadnje 3. aprila v New Yorku.

Emme je že od nekdaj raje v središču pozornosti kot njen brat dvojček in je večkrat nastopila skupaj z mamo na odru, kjer je pokazala izjemne pevske sposobnosti.

Max: tih, občutljiv in daleč od oči javnosti

Max pa ima raje zasebnost in se zato ni pridružil mami in sestri na rdeči preprogi. Njegov oče, Marc Anthony, je nekoč dejal:

»Max je veliko tišji kot Emma.«

Večkrat je spregovoril o svojem tihem sinu in priznal, da ga slava ne zanima.

»Max je zelo tih in zaprt vase,« je dejal o njem, nato pa dodal še nekaj besed o Emme:

»Emme je bolj podobna svoji mami, prava izvajalka. Poje in pleše po hiši in čudovito jo je gledati.«

 Max kot navdih mami Jennifer

Max je zelo zavzet za pravičnost, kar je navdihnilo Jennifer Lopez, da se je leta 2020 po umoru Georgea Floyda javno zavzela za pravice temnopoltih.

Leta 2021 je povedala: »Max mi je dal vedeti, da imam moč in da jo moram uporabiti. To se mi je zdelo zelo pronicljivo. To je bil eden tistih starševskih trenutkov, ko sem se zavedala, da vzgajam srčnega in čutečega otroka.«

Jennifer se je skupaj s takratnim partnerjem Alexom Rodriguezom pridružila protestu Black Lives Matter v Los Angelesu, kjer je nosila plakat »Bodimo glasni za življenja temnopoltih«, ki sta ji ga pomagala narediti ravno Max in Emma.

Jennifer o Maxu

»Moja najljubša stvar pri Maxu je njegov smisel za humor in njegovo neverjetno veliko srce,« je povedala.

Danes, ko sta dvojčka starejša, Jennifer vse redkeje govori o njiju, saj spoštuje njuno zasebnost.

Vseeno pa je za materinski dan leta 2024 objavila čustven video kolaž s fotografijami Emme in Maxa skozi leta.

»Hvala vama, ker sta mi dala čast, da sem vajina mama. To je najlepši blagoslov v mojem življenju. Vsak dan se zbudim in razmišljam, kaj lahko naredim, da bom boljša mama.

Boga prosim, naj mi pokaže, kaj v določenem trenutku potrebujeta, da vaju bi lahko vodila in ljubila na vse načine, ki jih poznam, ter da vama bom dober zgled,« povzema Glossy.

