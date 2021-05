Kakšna preobrazba Titove pravnukinje: ni si več podobna (FOTO)

Titova vnukinjaje znana režiserka, na instagramu pa pogosto objavlja fotografije in posnetke svojega dedka, s katerim je preživela kar nekaj časa svojega otroštva. Njena hči edinkaje akademska slikarka, ki je prejela že kar nekaj nagrad, a v svoji mladosti tudi precej eksperimentira z videzom. Popolna črnolaska v preteklem letu si je lase pobarvala v svetlejše odtenke.Te dni pa Sarina podoba doživela še korenitejšo spremembo: lase si je obarvala v svetlo roza, frizuro spremenila v modernejšo in s podaljšanjem trepalnic pogled naredila zapeljivejši.Saša je fotografijo ovekovečila z opombo »pravljična frizura«, nekateri pa so dodali, da je njen videz v primerjavi s prej bolj damski in da je postala 'popolno dekle'.Sara je že priredile uspešne samostojne razstave, zadnja se je imenovala Groteske, zanjo pa je prejela dobre kritike.