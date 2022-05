Kim snemala oglas za veganske pleskavice, internet nori od smeha (VIDEO)

Beyond Meat, ameriško podjetje s sedežem v Los Angelesu, se hvali z veganskimi izdelki kot nadomestki govedine, svinjine in perutnine, ki so na voljo na okoli 120.000 prodajnih in gostinskih mestih v več kot 80 državah po vsem svetu. Sprva so na tržišče poslali rastlinske pleskavice, ki so po okusu, teksturi in vonju podobne mesnim hamburgerskim pleskavicam. Njihovi prihodki so v letu 2019 narasli za 239 odstotkov, leto pozneje za dodatnih 37 odstotkov, lani pa za približno 14. Prav ta uspeh jim je prinesel več sredstev za marketing, zato so k novi tržnokomunikacijski akciji povabili 41-letno Kim Kardashian. Ta naj bi se v oglasu mastila z nadomestkom mesa, a natančni opazovalci so opazili, da režiserju ni šlo vse po načrtu.

Hvali brez pokušine

V kratkem oglasnem filmu Kim hvali slastnost različnih pripravljenih obrokov. Gledalci in kritiki pa so hitro opazili, da Kim sicer nekaj žveči, a predstavljene hrane zagotovo ne, ker vanjo ne ugrizne in ostaja nedotaknjena. Oglas je prav zaradi njenega očitnega pretvarjanja pritegnil veliko pozornosti, in čeprav ima Kim mnogo talentov, je s tokratno kampanjo zgrešila na polno. Ali pa ne, saj je tudi slaba reklama dobra reklama ...

10 milijonov zapisov

Kratki film in oglaševalska akcija Kim Kardashian, glavna svetovalka za okus pri Beyond Meat sta v enem dnevu dosegla svetovno viralnost, več deset tisoč ogledov, tisoče objav na spletnih omrežjih in poplavo komentarjev, skupno pa skoraj 10 milijonov zapisov na svetovnem medmrežju; in to vse v zgolj nekaj dneh, poroča Marketing Magazin. Kljub mnogim negativnim kritikah v javnosti odmevajo tudi pohvale za Kim, ki da se je odločila za podpiranje blagovne znamke z veganskimi načeli, saj ima s 300 milijoni sledilcev in medijsko pozornostjo z vsega sveta velik vpliv na ljudi.