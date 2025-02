Kakšen fiasko slavnega pevca! Hotel, da to počnejo z njim, a nihče ni imel pojma (VIDEO)

Eden največjih glasbenih zvezdnikov tega trenutka, Justin Timberlake, je imel koncert v St. Paulu v Minnesoti (ZDA), vendar se s tem ne more ravno pohvaliti.

Oboževalci 44-letnega pop zvezdnika so bili nad njegovim nastopom razočarani, saj je vztrajal pri igranju novih pesmi, ki skoraj nikogar niso zanimale, je navedel Daily Mail.

Medtem ko so oboževalci upali, da se bodo prepustili nostalgiji in slišali njegove najbolj znane uspešnice, so bili namesto tega prisiljeni prenašati nov material, je bil kritičen zapis Minnesota Star Tribunea.

Pevec je oboževalce prosil, naj zapojejo singel z zadnjega albuma, a občinstvo ni poznalo niti besede. Justin je bil ob tem vidno v zadregi.