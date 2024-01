Kako je princ William Kate Middleton zlomil srce

Valižanska princ in princesa naj bi imela kar nekaj vročih debat glede šolanja najstarejšega sina princa Georgea.

Oče je namreč vedno želel, da bi deček potem, ko bo dopolnil 13 let, začel obiskovati Eaton, Kate pa ni najbolj navdušena nad to idejo.

Kot je za In Touch Weekly povedal vir, noče sina poslati v strogi internat.

»Kate je bila med šolanjem deležna slabe izkušnje, saj so se druga dekleta spravljala nanjo in jo terorizirala. Zato jo je groza misli, da bi moral njen sin doživljati isto.«

Middletonova je obiskovala dekliško šolo Downe House in nanjo nima lepih spominov:

»Tam se je začela šolati, ko ji je bilo 13 in ne 11 let, kolikor so bila stara ostala dekleta. Izstopala je tudi glede videza: bila je višja od drugih šolark in bledega obraza.«

»Nasilje nad njo je bilo tolikšno, da so jo starši sredi šolskega leta prepisali na šolo Marlborough,« je pojasnilo kraljeve dopisnice Katie Nicholl, zakaj so jo druge deklice v šoli izbrale za tarčo pred časom povzel portal mamamia.com.

Prav šolo, kamor je bila premeščena, naj bi po njeni želji obiskoval tudi njen sin, čeprav je Eaton blizu gradu Windsor in sta se tam šolala princa William in Harry.

»Kate meni, da je pošiljanje bodočega kralja v tako togo in okostenelo institucijo v nasprotju s prizadevanji po modernizaciji monarhije,« je še povedal vir.

Prepiri med zakoncema Wales glede te teme so po pričevanju vira dokaj burni:

»Kate ne bi rada otroka poslala tja, čeprav je to družinska tradicija. A zdi se, da je vendarle zmagal William in da je morala morala popustiti.«

George, Louis in Charlotte trenutno obiskujejo šolo Lambrook, ugibanja, da bo najstarejši otrok princa in princese šel na Eaton so se začela junija lanskega leta, ko je družina Wales obiskala to šolo.

Šolnina za eno leto šolanja, ki ga je William končal leta 2000, znaša nekaj manj 45.000 evrov. Eaton je leta 1440 ustanovil kralj Henrik VI., obiskovalo ga je mnogo znanih imen, tudi nekdanji britanski premier Boris Johnson.

Na njem je znanje pridobivalo veliko članov britanske kraljeve družine, med drugimi kraljičini bratranci princ Edward, princ Richard in princ Michael.

William je bil prvi višji član kraljeve družine, ki je tam opravil maturo, njegov oče kralj Karel III. in dedek princ Philip sta obiskovala škotsko šolo Gordonstoun.