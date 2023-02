Kako je name vplivalo prejemanje fotografij penisov (resnična zgodba)

Potem ko je Emily prejela na tisoče agresivnih in eksplicitnih sporočil, se je igralka odločila posneti dokumentarec o spolnem nadlegovanju preko spleta – in njegovem vplivu na dekleta, stara 12 let.

Prejem 37 nespodobnih, agresivnih sporočil v enem jutru, ki so vključevala fotografije penisov, bi zagotovo vsakomur pokvaril zajtrk. »To me je odvrnilo od umešanih jajc,« pravi Emily Atack, ki je bila hvaležna, da klobase tisto jutro niso bile na njenem krožniku.

Ampak nič od tega ni smešno.

Igralka in komičarka je posnela dokumentarec Emily Atack: Asking for It? o njeni izkušnji s prejemanjem na tisoče spolno agresivnih sporočil in fotografij na družbenih omrežjih.

Novica o njenem dokumentarcu se je znašla na prvi strani časopisa Sun, kar je spodbudilo enega od njenih nadlegovalcev, da stopi v stik z njo.