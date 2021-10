Kako hudo je s kraljico? Na dvoru odpovedujejo dogodke

Britanska kraljica Elizabeta II. bi morala ta konec tedna nagovoriti zbrane na podnebni konferenci v Glasgowu, a ji je načrte prekrižala bolezen. V Buckinghamski palači sicer zagotavljajo, da kraljica ni huje zbolela, zdravniki so ji preventivno svetovali nekaj več počitka. Opravila je tudi nekaj preiskav, zaradi katerih je en dan ostala v bolnišnici - kar seje pravzaprav zgodilo šele prvič po osmih letih.

Kraljica je svoj nagovor za COP26 tako posnela vnaprej, z britanskega dvora pa so že sporočili, da so ji zdravniki svetovali počitek vsaj še dva tedna, v tem času pa bo opravljale le lažje in najnujnejše administrativne naloge. Tako kraljice ne bo na spominskem festivalu, v soboto, 13. novembra, ima pa trdne namene, da ljudstvo pozdravi ob dnevu komemoracije dan pozneje.

Kot so še zatrdili na dvoru, je 95-letna monarhinja optimistična in v dobrem duhu pričakuje, da se kmalu vrne h kraljevim nalogam.