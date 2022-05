Kaj, za vraga, se dogaja z Britney Spears? Objavlja fotografije, na katerih je povsem gola

Osvobojena očetovega skrbništva Britney Spears živi svobodno kot ptička na veji. A po seriji fotografij, na katerih je gola in ki jih je objavila na instagramu, se njeni najbolj zvesti oboževalci sprašujejo, kaj se dogaja z njo. Ob tem ugotavljajo, da morda res potrebuje nekoliko več nadzora. Najstniška pop princesa si na teh fotografijah prsi pokriva z rokama, na mednožje pa si je prilepila emotikon. Medtem ko je nekatere njene oboževalce zmotila vsebina fotografije – prepričani so, da je tokrat resnično pokazala preveč, pa je druge zbodlo v oči, da je skoraj identične fotografije objavila večkrat zapored.

»To dekle je bolno, nujno potrebuje pomoč,« je zapisal eden izmed njenih 41 milijonov sledilcev, drugi pa je dodal, da se mu vse bolj zdi, da je očitno bilo skrbništvo nad njo z razlogom.

Fotografije v kopalnici je gola Britney posnela med oddihom v Mehiki, kamor je odpotovala s svojim zaročencem Samom Asgharijem. Do njega so oboževalci pop pevke še posebej kritični. Menijo, da bi moral poseči vmes in Britney preprečiti, da se gola fotografira in fotografije objavlja na spletu. »Če bi te spoštoval, ti nikoli ne bi dovolil, da objavljaš takšne posnetke,« se glasi eden izmed komentarjev.

Par je pred kratkim sporočil, da pričakujeta prvega skupnega otroka. Za Sama bo to prvi otrok, Britney je v zvezi s Kevinom Federlinom rodila dva sinova.