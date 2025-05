Kaj to pomeni za monarhijo: William zavrača staro tradicijo

Ko je kralj Karel III. 9. septembra 2022 razglasil svojega starejšega sina, princa Williama, za triindvajsetega valižanskega princa, se je takoj pojavilo vprašanje: ali se bo ponovilo razkošno in odmevno ustoličenje iz leta 1969, ko je tedaj še princ Charles na gradu Caernarfon uradno prejel ta naslov.

Dve leti in pol pozneje je odgovor iz Kensingtonske palače jasen: ne. Sodelavci bodočega kralja pravijo, da se princu zdi velika slovesnost smešna in srednjeveška.

Raje bi več milijonov funtov, kolikor naj bi stala prireditev, porabil za projekte, ki prinašajo oprijemljive koristi valižanskim skupnostim.

Spektakel iz leta 1969, ki ga je režiral lord Snowdon in si ga je ogledalo kar 500 milijonov gledalcev po svetu, je mladega Charlesa postavil v središče kraljevske teatralnosti, hkrati pa sprožil mnoge proteste.

Metali so jajca, napisi na transparentih so kraljevo družino primerjali z okupacijsko silo, dva valižanska aktivista sta med neuspelim bombnim napadom umrla.

Investitura princa Charlesa kot valižanskega princa. FOTO: Profimedia

Charles je kasneje priznal, da je vse to vsadilo velik dvom glede njegove vloge v Walesu. Dogodki tedaj so vplivali na nasvet Williamu, naj se takšni izkušnji izogne.

Stališče sedanjega valižanskega princa odraža tako pragmatično politiko kot tudi slog njegove generacije.

Pri 42 letih si je ustvaril podobo dostopnega in sodobnega človeka: pogosto ga fotografirajo, kako objema šolarje ali toči pivo v lokalnih pubih. Izvedba srednjeveškega obreda znotraj grajskih zidov bi bila v nasprotju s to podobo in bi lahko znova vzbudila republikanska čustva.

Ankete YouGov, opravljene po smrti kraljice Elizabete II., so pokazale, da večina Britancev podpira, da William nosi ta naslov, a manj kot petina jih je želela videti razkošno prireditev v Caernarfonu.

Pomembno vlogo igrajo tudi glasovi prebivalcev Walesa, ki pozivajo k spremembam. Poslanci stranke Plaid Cymru trdijo, da naslov, ki ga je ustvaril kralj Edvard I., simbolizira podrejanje.

Čeprav stranki v valižanskem parlamentu ni uspelo izsiliti razprave o odpravi naslova, so peticije za konec te prakse zbrale več deset tisoč podpisov.

S tem, ko se odpoveduje pompoznosti, William nakazuje, da se zaveda zgodovinske občutljivosti naslova, a se mu ne odpoveduje. Njegov pristop odraža širše prizadevanje monarhije, da zmanjša stroške in obseg ceremonialnosti.

Namesto kronice in meča želi William svojo vlogo udejanjiti z aktivnim delovanjem. Med prvim obiskom valižanskega parlamenta novembra 2022 je uro razpravljal s poslanci o revščini na podeželju, duševnem zdravju in projektih obnovljivih virov energije.

Kasnejši obiski so se osredotočali na zaščito obale pred poplavami v Angleseyju, prehransko banko v Cardiffu in nedavno na dvojezični program za zgodnjo pismenost v Merthyr Tydfilu.

Dvorni svetovalci pravijo, da ti manj izpostavljeni obiski predstavljajo investituro preko delovanja.

Kritiki ostajajo skeptični. Republikanska, vodilna britanska proti monarhična skupina trdi, da je zavrnitev ceremonialnih oblačil ob hkratnem ohranjanju naslova zgolj kozmetična poteza, prava modernizacija bi pomenila popolno odpravo vloge. Valižanski nacionalisti temu pritrjujejo, saj opozarjajo, da naj bi bil princ George že predviden kot prihodnji nosilec naslova.

Mnenja sicer niso enotna: vodja valižanskih konservativcev Andrew RT Davies je Williamov načrt označil za »osvežujoče praktičnega«, nedavna anketa ITV pa je pokazala, da je 63 odstotkov vprašanih strinja s tem, da se naslov ohrani, če se prilagodi sodobnemu Walesu.

Za ustavne strokovnjake ta dogodek poudarja širše ravnovesje, ki ga mora iskati monarhija: spoštovati stoletja stare simbole, ne da bi pri tem izgubljala podporo davkoplačevalcev, ki jih bremenijo stroški življenja in dediščina kolonializma.

S tem ko se, kot menijo, odpoveduje sijaju trobent, princ William skuša ta občutljiv kraljevi naziv preoblikovati v platformo za konkretno delovanje, ne pa v zapuščinsko predstavo.

Ne glede na to, ali bo sprememba pomirila republikance ali le odložila razpravo o prihodnosti naslova, predstavlja najjasnejši znak doslej, da se hiša Windsor vendarle, čeprav previdno, pomika v enaindvajseto stoletje, navaja The Times of India.