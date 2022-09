Kaj se je dogajalo noč pred pogrebom Tita? »To je bila njegova poslednja prevara«

Teorije o tem, kaj se je dogajalo na dan pogreba Josipa Broza Tita, tudi po več kot 40 letih še niso potihnile. Srbski novinar in publicist Marko Lopušina trdi, da je odločitev v tej posebni operaciji sprejel slovenski klan v predsedstvu Jugoslavije, na čelu s Stanetom Dolancem. Lopušina je spregovoril za srbski Mondo o pogrebu Josipa Broza Tita in tem, zakaj na spomeniku ni imel peterokrake zvezde.

»Obren Đorđević, ki je bil v dveh mandatih načelnik službe Državne varnosti Srbije, mi je povedal zgodbo, ki sem jo tudi opisal v knjigi. Rekel mi je, da Tito ni Joža iz Kumrovca in da so Američani dostavili podatke, da je bil Tito poljski jud ter Stalinov, Churchillov in ameriški človek. Igral je na vse mogoče karte. Med drugim mi je Đorđević rekel: 'Veš, na tistem pogrebu, ki se ga je udeležilo 700 državnikov iz vsega sveta, je bila v krsti, ki je stala v zvezni skupščini, vreča s peskom. To ni bil Tito. To je bila njegova poslednja prevara srbskega naroda in svetovne javnosti. To odločitev je sprejel slovenski klan v predsedstvu Jugoslavije na čelu s Stanetom Dolancem, ki so mu bili zvesti tudi Hrvati, Črnogorci in Bosanci. To so storili iz strahu, da bi mu kak srbski imigrant pod krsto postavil bombo in da bi njegova čreva letela na vse strani. Tito je bil noč pred pogrebom pokopan v krsti v Hiši cvetja.' In tako so pravzaprav ljudje jokali nad vrečo peskom. Titov pogreb je bil kopija pogreba ameriškega predsednika, kar je Tito videl na obisku v ZDA. Videl je povorko z vlakom. To, da ni peterokrake na spomeniku, ni povezano z njegovo prostozidarsko pripadnostjo ali našim protokolom,« je dejal.