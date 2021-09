Kaj se dogaja z zvezdnico? Šokirala je s svojim videzom (FOTO)

Resničnostna zvezdnica(40) velja za eno najlepših žensk na svetu. Svoje bujne obline, ki so ji prinesle milijardno bogastvo, zato pogosto razkazuje v bolj kot ne razkrivajočih oblekicah, ki stanejo na tisoče dolarjev. Tokrat pa se je mama štirih otrok pojavila v opravi, s katero je močno presenetila. Da je stvar še bolj bizarna, je Kim na instagramu, kjer ima več kot 250 milijonov sledilcev, ob fotografijah v fetišistični opravi precej zlovešče objavila le emotikon noža.Kim je v New Yorku, kjer se bo 13. septembra udeležila Met Gala plesa, in če je soditi po njeni zadnji opravi, bo na enem najbolj znanih modnih večerov požela veliko pozornosti. Zvezdnica je bila namreč od glave do peta oblečena v črno usnje, ki ni razkrivalo niti kančka njene kože. Nosila je tudi masko z zadrgami čez obraz, ki je spominjala na kakšno fetišistično opravo. Pravzaprav je spominjala na opravo, ki jo je čez poletje med promocijo svojega novega albuma Donda nosil njen mož, od katerega se (menda še) ločuje. V zadnjem času so se sicer pojavile govorice, da se Kim z ločitvijo ne mudi in da sta zakonca trenutno v dobrih odnosih. Kanye naj bi izrazil željo, da se Kim vrne v njegov objem, črnolasa lepotica pa naj bi bila pripravljena o tem razmisliti.