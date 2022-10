Kaj se dogaja z Madonno? Le še bleda senca sebe (FOTO)

Pop ikona Madonna s svojim videzom že celo kariero dviguje kar nekaj prahu. Njene drzne modne izbire so že od nekaj mejniki tudi v modni industriji in slavna pevka je s svojim videzom idol prenakarerim oboževalcem. Zadnje čase pa je zvezdnica le še bleda senca sebe in oboževalci so zaskrbljeni. Njen obraz je popolnoma spremenjen, zaradi lepotnih popravkov pa je mimika obraza minimalna.

Oboževalci so po objavi zadnjih fotografij razdeljeni, saj je Madonna tako močno spremenjena, da je praktično neprepoznavna.

Nekateri slavijo njeno drznost, drugi pa se zgražajo nad njeno spremenjeno podobo.