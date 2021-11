Kaj se dogaja z angleško kraljico? Poglejte, kakšne so njene roke (FOTO)

Zdravstveno stanje angleške kraljice Elizabete II. že nekaj časa vznemirja njene podanike. Na presenečenje mnogih je v oktobru na dveh prireditvah hodila s pomočjo palice. Sledila je odpoved njenega obiska na Severnem Irskem, nato pa je noč na 22. oktober prebila v zasebni bolnišnici kralja Edvarda VII., kjer je bila na preventivnih pregledih. Po vsem tem je ljudi pomirilo dejstvo, da kraljica spet vozi, kar naj bi pričalo o njenem izboljšanem počutju.

Ko pa so se pred nekaj dnevi pojavile njene sveže fotografije, so podrobni opazovalci kraljevega dvora opazili, da so kraljičine roke nenavadne barve. Roke so videti skoraj vijolične oziroma roza barve. Poglejte spodnje fotografije, ki so sprožile nov val ugibanj o tem, kaj pesti britansko vladarico.

Kot poročajo otoški mediji, bi lahko razlog za omenjeno stanje rok 95-letnice tičal v slabi prekrvavljenosti kraljičinih rok. Da so njene roke videti tako rožnato, je lahko zaradi prosojnosti kože, kar je pri njenih letih povsem normalno. Je pa dr. Jay Verma v britanskih medijih povedal, da ima kraljica mogoče Raynaudov fenomen. To je nenadna sprememba barve kože, ki nastane zaradi prekomernega skrčenja drobnega žilja ob izpostavljenosti mrazu ali čustvenemu stresu. Najpogosteje se pojavlja na prstih rok, stopalih in uhljih, lahko pa prizadene tudi notranje organe (srce, pljuča).

Kraljica je dan bo sprejemu generala oznanila, da so ji zdravniki spet predpisali počitek, noč pa naj bi preživela v bolnišnici, kjer so opravili nekatere preiskave.