Kaj se dogaja s slavnim Brazilcem? Neymar v slabem stanju

Francoski nogometni klub PSG se nikakor ne pobere, ne pomaga niti denar, ki ga vlagajo v klub, niti velika imena, kot so Messi, Mbappé, Ramos, Neymar in drugi.

V tej sezoni jih je v osmini finala Lige prvakov izločil Real Madrid. Takoj po tekmi so se pojavile novice o pretepu med Neymarjem in vratarjem Donnarummo, zdaj pa so v javnost pricurljale nove informacije, piše mondo.rs. Očitno Neymar na treninge prihaja pijan ... »Neymar skoraj ne trenira. Prihaja v slabem stanju, skoraj gotovo je pijan. Tako je trenutno. Brazilec se maščuje klubu,« trdi novinar Daniel Riolo. »Navijače skrbijo Neymarjeve poteze oziroma dokumentarni film, ki ga pripravlja z Netflixom. Trdijo, da uničuje klub in želijo, da odide,« dodaja Riolo.

Na koncu je izpostavil eno pomembno stvar. »PSG ni več klub. Ne delajo skupaj, trener kot da ne obstaja, predsednik se po porazu z Realom ni oglasil. Po takšni katastrofi je bil odziv pričakovan, a niti Al-Khelaifi niti Leonardo nista rekla besede. Popoln poraz,« zaključuje Riolo.