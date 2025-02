Kaj se dogaja: princ Harry in Meghan na valentinovo vsak v svoji državi

Valentinovo bo letos za princa Harryja in Meghan Markle nekoliko drugačno, saj bosta praznik zaljubljencev preživela vsak v svoji državi. Meghan se je namreč predčasno vrnila v Montecito, kjer sta si zakonca že pred leti ustvarila dom, da bi bila z njunima otrokoma, princem Archiejem in princeso Lilibet. Harry bo medtem ostal v Kanadi, kjer se udeležuje športnih iger Invictus, dogodka, ki ga je ustanovil prav on, v njem pa v različnih športnih panogah tekmujejo v boju ranjeni vojaki in veterani.

Zakonca Susseks sta pred dnevi skupaj pripotovala v Vancouver in se skupaj udeležila tudi otvoritvene slovesnosti, kjer sta delovala izredno zaljubljeno. To je sicer pri ljudeh naletelo na mešane odzive. Mnogi sicer radi vidijo, da se tradicionalno zadržani kraljevi v javnosti sprostijo in partnerju ali zakoncu z diskretno gesto izkažejo naklonjenost, a kot pravijo mnogi, je treba za to izbrati primerno priložnosti.

Preusmerjanje pozornosti?

»Vajeni smo že, da se Meghan ves čas obeša po Harryju, a tokrat je šla predaleč. To ni bila nedeljska tekma lokalnega moštva, ampak igre, namenjene vojnim veteranom. S tem, kar sta izvajala na tribunah, pa sta vso pozornost usmerila vase,« je denimo za britanske medije komentiral ogorčeni nekdanji vojak, ki se mu obnašanje vojvodinje Susseške ni zdelo niti malo primerno. »Harryju je bilo neprijetno, videlo se mu je na obrazu. Po rodu je Britanec, že to je dovolj, da v javnosti ne izkazuje rad naklonjenosti, obenem pa se je za razliko od Meghan zavedal, da dogodek ni bil primeren za poljubljanje in objemanje. Vojaki in veterani si zaslužijo spoštovanje,« pa je bil ogorčen drugi.

Ni jih malo, ki so vse skupaj videli zgolj kot »slabo igro drugorazredne igralke«. Vedno glasnejše so namreč govorice, da v zakonu Susseških ni vse tako, kot bi moralo biti, zato so nekateri prepričani, da je bilo zadnje javno izkazovanje naklonjenosti namenjeno zgolj preusmerjanju pozornosti oziroma dokazovanju, da sta Harry in Meghan še vedno nora eden na drugega.