Kaj razsaja med tekmovalci Evrovizije? Zbolel tudi hrvaški pevec

Pisali smo, da sta dva člana slovenske zasedbe Joker Out tik tri dni pred polfinalnim večerom zbolela z vročino. Danes je njuno zdravje dobro in fantje že komaj čakajo na nocojšnji nastop, na katerega so se pripravljali pol leta, so nam sporočili iz Liverpoola. A glede na novice, ki prihajajo s prizorišča Evrovizije, vse kaže, da nekaj razsaja.

Že v prvem polfinalnem večeru v torek smo lahko gledalci slišali, da so bili mnogi tekmovalci na odru z neoptimalnim glasom. Tudi poznavalka tega največjega evropskega glasbenega tekmovanja Miša Molk je opazila, da so bili izvajalci »ali prehlajeni ali pa so zgrešili kakšen ton in več.«

V prvem polfinalnem večeru so nastopili tudi hrvaški Let 3, mnogi pa so ugibali kaj se je zgodilo z glasom Zorana Prodanovića Prlje na Pesmi Evrovizije - ali je bil bolan ali ne, ali mu je zaradi živčnosti počil glas, ali je hripav in podobno. Za Slobodno Dalmacijo so v skupini novinarjem zaupali, da je Prljo »prehlajen, zelo prehlajen«. »Tudi jaz nisem vedel, kaj je narobe z njim. V torek svečer se je prehladil. V sredo zjutraj je bil ves otekel, človek. Mislim, da bo v redu, zdaj je na zdravljenju, predvidevam, da bo v nekaj dneh ozdravel,« je za Slobodno Dalmacijo povedal eden od članov.

Zaskrbljena je tudi Josipa Lisac, ki je velika oboževalka Leta 3. V časopisu je prebrala, da je pevec Leta 3 bolan. Skrbna Josipa je nemudoma stopila v stik z Rečani in jim poslala svoj recept za Prljino ozdravitev. »Do sobote morate vzeti veliko medu in ingverja, do finala bo vse v redu, jim je svetovala Josipa Lisac.