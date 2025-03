Kaj pa Barron Trump? Ni ga bilo na pomembnem dogodku

Barron je bil edini otrok družine Trump, ki ga ni bilo na skupnem nagovoru predsednika Združenih držav Amerike Kongresu. Njegova polbrata in polsestri so se pridružili Melanii.

Vendar je imel 18-letnik popolnoma upravičen izgovor: šolo.

Barron je trenutno študent prvega letnika na univerzi v New Yorku, kjer študira poslovanje. Živi v stolpu Trump in ima ta teden predavanja, poroča The Mirror.

Melania, znana po svoji zaščitniški naravi do sina, je že januarja spregovorila o izzivih, s katerimi se fant sooča kot študent:

»Mislim, da ni mogoče, da bi bil on normalen študent. Njegova izkušnja na fakulteti je zelo drugačna od izkušnje kogar koli drugega.«

FOTO: Saul Loeb/Afp

Barron in politika

Čeprav se Barron Trump umika pozornosti medijev in je večinoma stran od žarometov javnosti, je njegova mama s ponosom delila podrobnosti o njegovem vedno večjem sodelovanju v političnih razpravah.

Razkrila je, da je njen sin igral aktivno vlogo pri svetovanju Donaldovi predsedniški kampanji za leto 2024, in mu je pomagal premostiti vrzel med njim in mlajšimi volivci.

Trump je pojasnil, da je bil Barron tisti, ki mu je svetoval, naj privoli v nastop v podkastu z Joejem Roganom in govori z nekaterimi drugimi ljudmi.

»On je odrasel mlad moški. Zelo sem ponosna nanj, na njegovo znanje, celo o politiki in na svetovanje očetu,« je Melania januarja zaupala za Fox News: »Pripeljal je toliko mladih ljudi. Pozna svojo generacijo.«

Barron Trump in obisk v Washingtonu

Melania je povedala, da bo Barron kmalu prišel na obisk v Washington. Nedavno je za Fox News dejala: »Prišel bo in nas obiskal. Otroci, ko so stari 18, 19 let, čutijo, da so odrasli.

Mi jih najprej učimo, vodimo in jim damo krila, da poletijo. Vedno spoštujem Barronove odločitve v smislu, kaj bi počel in kam bi rad šel.«

Barron Trump je pritegnil veliko pozornosti na očetovi inavguraciji v 20. januarja v Washingtonu. Star je bil deset let, ko je bil Donald izvoljen prvič in je svoja najstniška leta preživel o v Beli hiši.

Sedanji predsednik ZDA je sina omenil na inavguracijskem dogodku in mu pripisal zasluge za pridobivanje mlajših volivcev.