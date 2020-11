Kaj bi dobila Melania, če se loči od Donalda

Poročila sta se leta 2005. FOTO: Carlos Barria, Reuters

Vse odkar so mediji v ZDA za zmagovalca predsedniških volitev 3. novembra razglasili demokrata, se namiguje, da ne bo konec le enega najbolj kontroverznih predsedniških mandatov v zgodovini ZDA, ampak tudi zakona predsednikain prve dame»Melania odšteva minute do dne, ko se bo lahko ločila,« je te dni v tujih medijih pogosto citiran stavek nekdanje pomočnice v Beli hiši, ki je, po tem, ko so jo odpustili, za medije pojasnjevala, kako se Melanii njen mož včasih naravnost gnusi, a če bi ga poskušala zapustiti, ko je še v Ovalni pisarni, da bi našel način in jo za to ponižanje kaznoval.Kaj pa bi se res lahko zgodilo, če bi se zakonca Trump ločila?Melania in Donald sta se poročila 22. januarja 2005 na njegovem posestvu Mar-a-Lago, na razkošni poroki pa se je trlo znanih in vplivnih gostov, med njimi sta bila tudiin. Naslednje leto je 20. marca na svet prijokal njun edini skupni otrok, sin. Preden pa sta dahnila usodni da – ona prvič, on tretjič –, sta imela opraviti z veliko papirologije. Ženin je imel že takrat pod palcem precejšnje bogastvo in zaradi izkušenj ob prvi ločitvi odje poskrbel, da je njegova mlada žena podpisala predporočno pogodbo.Podrobnosti predporočne pogodbe niso znane, se pa o njih ugiba tudi v pravniških krogih. Odvetnik iz pisarne s sedežem v New Yorkuje za revijo Town and Country komentiral, da bi v takšno predporočno pogodbo dal klavzulo o nadzoru nad imenom. Ta zelo jasno določa, da bi v primeru ločitve vse, kar je napisano nanj, ostalo njegovo, vse, kar je napisano nanjo, pa njej, je pojasnil: »Milijarderji imajo zelo zapleteno strukturo svojega premoženja, imajo slamnata podjetja, različne d. o. o., investirajo v druga podjetja in to je zelo, zelo zapleteno. Eden glavnih namenov predporočne pogodbe je, da se izognejo delitvi tega premoženja pa tudi glavobolom ob predložitvi vseh dokumentov, ki bi jih nato morali pregledati računovodje. Teoretično bi se namreč lahko zgodilo to, če pogodba ne bi bila podpisana.« Stambleck domneva, da bi v primeru ločitve Melania lahko obdržala nakit, ki ga je prejela med zakonom.Odvetnicapa verjame, da bi imela Melania primarno skrbništvo nad Barronom in bi prejela tudi veliko gotovine, da bi skrbela za 14-letnika. Za Town and Country je dodala, da bi Trump verjetno imel dostop do sina, kadar koli bi bil v mestu, kjer bi živela. »V primeru, da ima ona 50 milijonov dolarjev, si lahko privošči marsikaj. A s 50 milijoni v New Yorku, čeprav gre gotovo za veliko denarja, glede na to, česa je vajena, takega načina življenja v primeru ločitve ne bi mogla ohranjati. Mislim si, da bi ob ločitvi dobila precej darežljivo izplačilo,« ocenjuje odvetnica.Melania pa naj bi, pred selitvijo v Washington pred dobrimi tremi leti, izkoristila to za pogajanje o predporočni pogodbi in iztržila boljše pogoje tako zase kot za Barrona, ki naj bi mu izborila, da bo ob dedovanju v enakem položaju kot Trumpovi trije otroci iz prvega zakona.Trump je sicer predporočno pogodbo podpisal tudi s prvima ženama, Ivano in, ki pa sta ob ločitvi obe uspešno izpodbijali pogodbo. Ivana je dobila 10 milijonov dolarjev in 650 tisoč na leto za otroke ter stanovanje v New Yorku in velikansko hišo v Connecticutu. Marla, od katere se je ločeval, ko je spoznal Melanio, je dobila precej manj, »le« dva milijona dolarjev.