K zvezdniku je vlomil, da se je oprhal

Prostorno vilo z osmimi spalnicami v hollywoodskih gričih, ki jo obkrožajo evkalipti, je igralec kupil pred četrt stoletja.

Filmi prinašajomilijone, pa vendar se je hollywoodski veljak v minulih letih že nekajkrat znašel v finančnih škripcih. Ne le zaradi odmevne ločitve od, ampak tudi zaradi obsesivno-kompulzivnega nakupovanja.S čezmernim razsipništvom, ki je močno presegalo njegove sicer precejšnje finančne zmožnosti, je povzročal sive lase menedžerjem in bančnikom, v razmetavanje denarja pa so ga gnali le trenutni vzgibi brez kančka premišljenosti. A če si je igralec, kdo ve čemu, menda kupil tudi za 14 tisočakov vatiranih paličic za ušesa v enem samem dnevu, pa očitno ni tolikšne pozornosti namenjal varnosti. Vsaj če sodimo po tem, da so k Deppu le letos že dvakrat vlomili.Prostorno vilo z osmimi spalnicami v hollywoodskih gričih, ki jo obkrožajo evkalipti, je igralec kupil pred četrt stoletja. A čeprav zvezdnikovo posest varujeta ograja in alarmni sistem, bi slednjega očitno moral nadgraditi, saj se je temu navkljub že januarja na njegovo posest prikradla vsiljivka. Njen cilj je bil najverjetneje Deppovo hišo olajšati za vse najvrednejše stvari, a jo je k sreči pregnalo donenje alarma.Hitro jo je ucvrla čez posest, preplezala ograjo, a jo je že na sosednji posesti prijela policija in njen poskus vloma povezala z drugim ropom v soseščini v tistem času. To je bilo pred dvema mesecema, zdaj pa je Deppova vila vnovič postala tarča vsiljivega neznanca.Januarska storilka je pred očmi menda imela Johnnyjeve dragotine, tokratnega nepovabljenega gosta pa je očitno zamikalo udobje igralčeve hiše. Neznani moški, bil naj bi brezdomec, si je utrl pot na zvezdnikovo posest, a ga je med postopanjem okoli zunanjega bazena opazil sosed in ga poskušal odgnati. Toda možakar se ni dal.Namesto da bi jo popihal, je odločno stopil v zvezdnikov dom, pri čemer ga zaklenjena vrata niso zmotila. V tistem je zaskrbljeni sosed seveda poklical policijo. A ko je ta pridrvela do razkošne vile, je varuhe zakona pričakal prizor, ki ga verjetno niso pričakovali. Nepovabljenega obiskovalca so namreč zalotili brez hlač! Bil je zaklenjen v eno izmed kopalnic, v katero so morali, ker se vsiljivec ni želel pokazati, vlomiti.Tam pa naleteli na brezdomca še vedno pod prho. Toda dišeča mila in topla voda niso bila tisto, kar ga je najprej pritegnilo. Še preden si je privoščil prijetno prhanje, si je v domačem baru pripravil kozarček odlične pijače.