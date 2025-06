K sosedom se zgrinjajo milijarderji, menda tudi Elon Musk (FOTO)

Ob hrvaški obali že nekaj tednov uživa ustanovitelj Amazona Jeff Bezos, ki se pripravlja na sobotno poroko v bližini Benetk. Z zaročenko Lauren Sanchez sta se za nekaj dni ustavila v Splitu, uživala na kosilu na Hvaru, se na krovu Bezosove jahte Koru odpeljala mimo Korčule, nazadnje pa so ju videli pred dnevi ob obali Cresa.

Zdaj pa so Hrvati ob dalmatinskem otoku Lopud opazili še eno superjahto – Moonrise. Gre za luksuzno plovilo, ki ga je težko spregledati, saj v dolžino meri neverjetnih sto metrov.

V dolžino meri sto metrov. FOTO: Feadship

Njen lastnik je milijarder, ki ga mnogi poznajo kot očeta WhatsAppa. Poslovnež, ki je odraščal v revščini in si vse, kar ima, ustvaril sam, je dobri prijatelj še enega uspešnega in bogatega Zemljana,, in vse glasnejše so govorice, da je slednji na jahti Moonrise.

Jahto, vredno neverjetnih 220 milijonov dolarjev, je Koum kupil pred petimi leti, na njej pa je prostora za 16 gostov in 32 članov posadke.