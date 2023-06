K Sherlocku je z nožem vdrl kuharski chef

Benedict Cumberbatch se s svojo družino, ki si jo je ustvaril s Sophie Hunter, ogiba medijskim žarometom. Z ženo in njunimi tremi sinovi si namreč želijo čim bolj umirjenega družinskega življenja, ki ga ne bi kalili paparaci in množice oboževalcev. In vsaj slednjih televizijski Sherlock Holmes nima malo, saj so si njegovi najbolj goreči privrženci, ki so po večini ženskega spola, nadeli kar ime Cumberbitches. A očitno britanski igralec ljudi ni le očaral, pač pa si je med njimi pridobil tudi sovražnike.

Superjunaški filmski Doktor Strange se je ob napadu na družino grozno prestrašil. FOTO: Press

Med temi celo tako zagrizenega, da bi, ko bi lahko, Benedicta in njegovo družino najraje sežgal z njihovo hišo vred. Tako je lahko sklepati iz poblaznjenih dejanj kuharskega chefa Jacka Bissella, ki si je z nožem za ribe utrl pot v zvezdnikovo hišo in se pri tem drl »Vem, da si se preselil sem. Upam, da vse zgori do tal!«

Nagnal jim je strah v kosti

Ko si je 35-letni kuharski mojster, ki je delal v kuhinji hotela Beaumont v petičnem londonskem predelu Mayfair, z brcami utrl pot na igralčevo večmilijonsko posest, so bili igralec, njegova žena in otroci namreč doma. Slišali so njegovo kričanje. Slišali so, kako je v žaru svojega besa iz stene hiše iztrgal interfon in vanj pljunil. Slišali so tresk razbitin lončenega korita za rože, ki ga je razjarjeni Jack vrgel ob zid. In slišali s tudi grožnjo, da si želi, da bi jim hiša pogorela do tal.

Benedict in Sophie se vse od napada borita z nespečnostjo. FOTO: Mike Blake/Reuters

»Seveda jih je prestrašil do obisti. Od groze so bili čisto trdi, prepričani, da je prišel, da jih rani. K sreči nikoli ni prišlo tako daleč,« je dejal vir in nadaljeval, da se Benedict in Sophie vse od tega incidenta borita z neprespanimi nočmi, v strahu, da bodo spet postali njegove tarče. »Zaradi dejstva, da je izbral prav njih, da ni šlo za naključen vdor, je vse še toliko bolj grozljivo.«

Kdaj natanko je prišlo do napada, ni znano. Okoliščine in dejstva, povezana z napadom na zvezdnikovo družino, ostajajo namreč skrbno varovana skrivnost sodnih spisov. Je pa Bissell pred sodiščem priznal krivdo in si, kot je zdaj vsaj pricurljalo na plan, prislužil denarno globo in triletno prepoved približevanja igralcu in njegovi družini, ter se nasploh ne sme v tem obdobju pojaviti v predelu Londona, kjer si je igralec ustvaril dom.

Kakšne zamere Jack goji do zvezdnika, ni znano. FOTO: Osebni Arhiv

Po napadu

Po napadu, med katerim je Cumberbatcha oblil ledeno mrzel pot, je Bissell pobegnil izpred igralčeve hiše. A mu je policija vseeno hitro stopila na prste, saj kljub že nekaj prestopkom v preteklosti Bissell očitno ni prekaljeni kriminalec. S pljunkom na interkom je za seboj namreč pustil DNK-sled, ki je može postave privedla do njega. Policija ga je že imela v svoji podatkovni bazi zaradi obsodbe kraje, kršenja javnega miru in prekrška, povezanega z drogami. Med preiskavo so preiskovalci tudi dognali, da se je, preden je prišel pred Benedictov prag, ustavil v bližnji trgovini, tam kupil dva pita kruhka in se prodajalcu zadrl, da je na poti k zvezdniku, ki da mu bo požgal hišo do tal. Kaj povezuje Bissella in Cumberbatcha, če sploh kaj, ni znano.