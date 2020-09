K mladi mamici Katy Perry vdrl zalezovalec

osebni arhiv Konec avgusta je pevki in igralcu na svet pokukala mala Daisy Dove. FOTO: osebni arhiv

Zalezuje in grozi

Strašansko se bojim, saj ne vem, ali ima orožje ali ne.

Katy in Orlando sta se želela poročiti letos poleti, a jima je načrte prekrižala pandemija.

Novopečena mamicain njen srčni izbranec, ki ju je v iztekanju minulega meseca vzradostil prihod prvorojenke, sta se komaj dobro začela navajati na novo dinamiko, ki jo je v njun dom vnesla dojenčica, ko je idilo mlade družine skazil neznanec.Še več, pevkin zalezovalec je dodobra zatresel njihov vsakdanjik in vanj vnesel strah, zaradi česar se je zvezdnica že obrnila na sodnika in proti motenemu neznancu zahtevala nalog prepovedi približevanja. Zdaj pa lahko zgolj upa, da bo moški, znan le kot, sodni odlok tudi spoštoval.Kdaj se je postopno nadlegovanje začelo in kako dolgo že gibanje Perryjeve skrbno motrijo Williamove očitno nekoliko motene oči, ni znano. A sodu je izbilo dno osmega septembra letos, ko si je drznil preskočiti ograjo okoli posesti Katyjinega doma in se nevarno približati njenim najbližjim.»Ta moški je popoln neznanec, ki je vdrl na mojo posest. Zalezuje me in grozi moji družini,« v sodnih spisih odmevajo njene besede. Še toliko bolj je pretresena, ker se je poskušal prebiti v njen dom na Beverly Hillsu, ko je bila tam z ljubljenim in njuno novorojenčico. A na njihovo srečo so nanje pazili čuječi varnostniki, ki so Williama – bil naj bi brezdomec, ki spi v avtomobilu – ujeli in pridržali do prihoda policije, ta pa je vsiljivca aretirala.Česa se je zalezovalec ob vdoru nadejal, ve zgolj on. Katy pa je sodniku dejala, da se je zaradi njega začela bati zase in za varnost najdražjih. »Strašansko se bojim, saj ne vem, ali ima orožje ali ne. Bojim se zase, za življenje svojega partnerja, najine hčerke, družine in prijateljev.« Kar je še povzela z Williamovimi grožnjami, saj ji je prek twitterja pisal, da želi zlomiti Orlandov vrat, nanjo pa so letele opolzke in prostaške besede.Naslednje zaslišanje je razpisano za osmi oktober, (najmanj) do tedaj pa se William ne sme približati pevki, Orlandu, mali Daisy in devetletnemu, ki se je Bloomu rodil v prejšnjem zakonu z avstralsko manekenko