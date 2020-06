Justin Bieber zanika očitke spolnega napada

Tožil jo bo

Justin Bieber se praviloma ne ozira na govorice in jih ne naslavlja, toda neznanka, ki se je izpostavila le z imenom, je presegla vse meje, ko ga je na twitterju obtožila spolnega napada. »Z govoricami se spopadam že vso kariero. A čeprav se zanje običajno ne menim, pa obtožb spolnega nadlegovanja ne morem prezreti. Tovrstnih očitkov ne gre jemati zlahka,« se je nemudoma odzval kanadski zvezdnik in poudaril ter podčrtal, da v njih ni niti sledu resnice.V hotelu Four Seasons, kjer naj bi se zgodil napad, me sploh ni bilo.« Da pa ne bi ostalo pri njegovih besedah proti njenim, je te, da razblini še zadnjo senčico dvoma, podkrepil z nizom fotografij, računov in elektronskih sporočil, s katerimi je dokazoval, da je na tisto noč spal v sobi, ki jo je najel prek platforme air b'n'b, še noč pozneje pa v hotelu Westin. Torej nikoli v hotelu Four Seasons. Spremljalo ga je njegovo tedanje dekle, kar ni ušlo ne lokalnim medijem ne družabnim omrežjem.Bilo je marca 2014. V teksaško mesto Austin je Bieberja privedel nastop na glasbenem festivalu South By Southwest, pri čemer sta ga ob strani opazovala tako njegov osebni pomočnik kot Gomezova. A kljub Seleni naj bi se zvezdnik seznanil z Danielle in njenimi prijatelji – tako je zapisala Danielle –, jih povabil v hotel, kjer so stvari ušle izpod nadzora. Priznala je, da je v poljub privolila, četudi jo je premeteno in s pretvezo spravil stran od preostalih, v drugo sobo, a česa več si ni želela. »Ne želim v podrobnosti. A moje telo se je čutilo kot nezavestno,« je zapisala in dodala, da jo je napadel. On tedaj star 20 let, ona leto starejša.Daniellin zapis je kmalu po objavi izginil s twitterja, Justin pa je to isto družabno omrežje nato uporabil, da razjasni stvari in pokaže dokaze. V seriji čivkov je povedal svojo zgodbo, dodal fotografije in fotokopije računov, ki dokazujejo, da je pod izmišljenim imenomsprva spal v najeti sobi, noč pozneje v hotelu Westin, dodal pa tudi, da njegovo zgodbo potrjuje menedžer hotela Four Seasons, češ da Bieber na 9. in 10. marec 2014 ni bil ne njihov gost ne v njihovem hotelu kot obiskovalec. »Obtožbe spolnega nadlegovanja in napada je nujno vzeti resno, zato sem se nanje odzval. Dokazal sem, da so trditve lažne in se nikakor ne ujemajo z dejstvi in dokazi, zato bom prek twiterja in oblasti sprožil sodni postopek,« je še sklenil pevec.Če je Bieber precej prepričljivo zanikal umazane obtožbe, pa to ni uspelo, ki se je znašel v vrtincu obtožb spletnega zalezovanja in spolnega nadlegovanja najstnic. Kar bi morda ostalo skrito, ko ne bi komik, ki smo ga gledali v humoristični seriji Whitney, v enem svojih zadnjih projektov, v Netflixovi seriji You, igral vloge zvezdnika, ki nadleguje mladoletna dekleta. »Kakšna ironija, da so mu namenili vlogo pedofila,« je serija namreč spodbodla, da je delila svoje telefonsko dopisovanje z igralcem.To sega v leto 2014, ko je bila komaj 16-letna dijakinja, njene objave preteklih sporočil, ki jih je doslej skrivala zaradi sramu, pa razkrivajo, da jo je dvakrat starejši zvezdnik nagovarjal k mečkanju in naj mu pošlje svoje gole fotografije. Njeno priznanje je podrlo jez, saj so se za njo druga za drugo začele oglašati druge mlade ženske, vse s podobnimi izkušnjami: vse so bile še mladoletne, ko jih je igralec začel nagovarjati k mečkanju, srečanju v živo, spolnim odnosom, pošiljanju golih fotografij, najmlajša med njimi je bila tedaj stara komaj 15 let.A čeprav je D'Elia obtožbe spolnega (pedofilnega) nadlegovanja zavrnil, češ da nikoli ni osvajal mladoletnih deklet in da so bili vsi njegovi odnosi sporazumni in legalni, se je vseeno opravičil, da je v svoji preteklosti marsikaj storil in rekel, kar bi koga lahko užalilo in prizadelo. »Bil sem bedak, ki ga je ujel lastni življenjski slog. Obljubim, da se bom poboljšal.« A te besede so prišle prepozno in so veliko premalo, saj ga je v luči več deset obtožb že dala na čevelj agencija, ki ga je doslej zastopala.