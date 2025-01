Justin Baldoni in Blake Lively tožarita drug drugega

Sagi o snemanju filma Konča se z nama (It Ends with Us) še ni videti konca. Ameriška zvezdnica Blake Lively je decembra lani vložila tožbo proti soigralcu in producentu Justinu Baldoniju, ki mu očita spolno nadlegovanje in blatenje ugleda. Baldoni je nato v začetku leta vložil tožbo proti časopisu New York Times, v katerem so prvi poročali o pravni pritožbi Blake Lively, in obtožil novinarje, da so sodelovali z igralko, da bi škodili njegovemu ugledu, ter ignorirali dokaze, ki so nasprotovali njenim trditvam.

Baldoni trdi, da sta ga zvezdniška zakonca hotela uničiti. Foto: Caitlin Ochs/Reuters

Tožba za tožbo

Zdaj je šel še dlje, saj je vložil tožbo proti Blake Lively in njenemu možu Ryanu Reynoldsu, ​je poročal BBC. Zahteva 400 milijonov dolarjev (326 milijonov evrov) odškodnine zaradi izsiljevanja, obrekovanja in vdora v zasebnost, so poročali ameriški mediji. ​Blake Lively, Ryan Reynolds in njun tiskovni predstavnik, ki je prav tako imenovan v primeru, se še niso odzvali. V najnovejšem koraku v ostrem pravnem spopadu so Baldonijevi odvetniki trdili, da sta Blake Lively in njena ekipa izvedla »zahrbten poskus uničenja« njihove stranke.

Že med promocijsko turnejo filma Konča se z nama se je pokazalo, da med soigralcema ni vse v redu.

Baldonijev odvetnik Bryan Freedman je dejal, da so igralka in njeni partnerji medijem posredovali »grobo predelane, neutemeljene, nove in prirejene informacije«. Prav tako je dejal, da sta Blake Lively in njena ekipa »poskušala povoziti ugled in življenje stranke iz gnusno sebičnih razlogov«.

Sovražno delovno okolje

Spor izvira iz produkcije filma Konča se z nama, ki je bil prirejen po romanu o družinskem nasilju avtorice Colleen Hoover. Film, ki je doživel premiero avgusta lani, je bil komercialno uspešen in je po svetu prinesel v blagajne več kot 350 milijonov dolarjev (280 milijonov evrov). Vendar se je že med promocijsko turnejo pokazalo, da med soigralcema ni vse v redu. Na rdeči preprogi med premiero v New Yorku ju niso fotografirali skupaj, Baldoni se londonske premiere sploh ni udeležil.

Prizor s snemanja filma Konča se z nama Foto: Profimedia

Štiri mesece po izidu filma je Blake Lively vložila tožbo proti Baldoniju, v njej je njega in vodjo njegovega studia Wayfarer obtožila spolnega nadlegovanja ter »motečega vedenja« in »sovražnega delovnega okolja« na snemanju. In še, da sta Baldoni in njegova ekipa za krizno upravljanje namerno poskušala uničiti njen ugled na spletu.