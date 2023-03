Junak Jurskega parka najverjetneje umira: »Ni me strah smrti«

Seznamu zvezdnikov, ki se odločijo svoje življenje in prigode opisati v biografiji, se je pridružil Sam Neill, igralec filma Jurski park. A pisanja se ni lotil, da bi zaslužil ali ker bi imel strašno zanimivo življenje. Razlog je veliko bolj žalosten, 75-letnik pa ga je opisal že v prvem poglavju: »Najverjetneje umiram.«

Kot je igralec povedal v intervjuju za britansko nacionalno televizijo, je lani opazil, da ima na limfnih žlezah v vratu precej izboklinic, in se odločil obiskati zdravnika. Po nekaj testih je izvedel grozljivo diagnozo – izredno agresivna oblika ne-hodgkinovega limfoma. Bolezen je sorodna levkemiji, povzroča pa jo tudi maligna sprememba limfocitov in njihovo nenadzorovano razmnoževanje.

Že večkrat je upodobil paleontologa dr. Alana Granta. FOTO: Press Release

»Ko sem izvedel za diagnozo, sem nemudoma začel snovati knjigo spominov, predvsem zato, da bi imel kaj početi. Obožujem delo, ne morem posedati križem rok, še posebno zdaj. Nisem želel ves čas razmišljati o bolezni in tem, kaj me čaka, moral sem najti projekt. Pred tem nikoli nisem razmišljal o knjigi, a me je pisanje popolnoma posrkalo vase in eno leto pozneje je knjiga končana,« je povedal igralec, ki je pred kamere prvič stopil leta 1975.

Izjemno ponosen je tudi na dejstvo, da v nasprotju z mnogo zvezdniki ni uporabil pisatelja v senci, temveč je avtor on sam. »Naj se sliši še tako osladno, pisanje mi je rešilo življenje, mi dalo smisel. Če bi šel vsak dan v posteljo in razmišljal o bolezni, ne bi mogel zatisniti očesa, ne bi hotel zjutraj vstati. Pisanje pa me je tako navdušilo, da sem komaj čakal, da pride jutro, še zlasti ko sem se domislil kakšne zanimive prigode,« je bil odkrit zvezdnik.

Za isto boleznijo trpi tudi igralka Jane Fonda, ki je v preteklosti že prebolela kožnega raka in raka dojke. Neill se trenutno počuti dobro, a bo najverjetneje do konca življenja potreboval kemoterapije. Trenutka, ko bo moral zapustiti ta svet, pa se, kot pravi, niti malo ne boji. Rad bi le še kakšno desetletje užival na svoji posesti, kjer je ravnokar zasadil ciprese in oljke, tudi vnuke bi rad videl odrasti.

»Ni me strah smrti, pravzaprav mi je zanjo povsem vseeno. Bi me pa jezilo, če bi moral iti že zdaj in bi zamudil toliko reči, ki sem se jih veselil. Ki se jih še vedno veselim,« je bil iskren na Severnem Irskem rojeni igralec, ki si je ime Sam nadel kar sam.

14. septembra lani je dopolnil 75 let.

Njegovo uradno ime je namreč Nigel John Dermot Neill. Ker pa je bilo v osnovni šoli, obiskoval jo je na Novi Zelandiji, veliko dečkov z enakim imenom, se je nekega dne odločil, da se bo začel predstavljati kot Sam. Neill je v svoji bogati karieri natopil v filmih in televizijskih serijah, glas je posodil tudi liku v animirani seriji Simpsonovi, najbolj pa je zaslovel v vlogi paleontologa dr. Alana Granta, ki ga je upodobil v prvem in tretjem delu Jurskega parka ter v filmu Jurski svet: Prevlada, ki je v kinematografe prišel lani.