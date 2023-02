Jude Law že sedmič oče: otroke so mu rodile 4 različne ženske

Pravljično. Sedem otrok s štirimi različnimi ženskami. V teh dneh je svojo biografijo osvežil 50-letni britanski igralec Jude Law, ki naj bi pred kratkim že sedmič postal oče.

V teh dneh snema že tretji film o Sherlocku Holmesu. FOTO: Press Release

S psihologinjo Phillipo Coan, ki ji je enega največjih zapeljivcev filmskega sveta uspelo spreobrniti v ljubečega moža, sta predlani pozdravila svojega prvega otroka, fotografi pa so zvezdniška zakonca zdaj ujeli med potiskanjem kar dveh otroških vozičkov. V enem je bil njun dveletni otrok – spola in imena še vedno nista razkrila javnosti –, v drugem pa menda otročiček številka dve. Prihoda drugega otroka zvezdnik (še) ni potrdil, a tega nihče niti ne pričakuje, saj je že novico o rojstvu prvega navrgel le mimogrede, tri mesece po rojstvu.

Juda se ni zaman držal sloves enega največjih zapeljivcev na Otoku. Njegova ljubezenska zgodovina pred Phillipo namreč ni zgodba o zvestobi. O tem zgovorno priča podatek, da je do svojega 43. leta oče postal petkrat – s tremi različnimi ženskami.

V zakonu s Sadie Frost so se mu rodili dva sinova in hči, ki so danes vsi že polnoletni. Njegova kratka romanca z manekenko Samantho Burke mu je dala hčer. Tretjo hčer pa je dobil iz bežne aferice s pevko Catherine Harding. Njegove bivše najbrž ne bi mogle spisati hvalospeva njegovi zvestobi, zato pa naj bi se toliko bolj izkazal kot oče. Catherine, ki je za nosečnost z igralčevo hčerko izvedela, ko sta se z Judom že razšla, je denimo pohvalila njegove ročne spretnosti pri previjanju ter da redno videva vse svoje otroke, četudi z njihovimi materami ne živi.

Phillipa mu je spodnesla tla pod nogami. FOTO: Reuters

Šestič je zibal pri 48 letih. Čeprav ni več rosno mladi očka, se je rojstva otroka s Phillipo, ki jo je leta 2019 popeljal pred oltar, neznansko veselil. »Čudovito je. Blagoslovljena sva, da sva si lahko ustvarila družino,« je priznal zvezdnik in dodal, da jima je pandemsko zaprtje prišlo kot naročeno, saj so zaradi ustavitve sveta lahko resnično veliko časa preživeli kot družina. Vsaj slednjega pa ne more trditi zdaj, ko sta menda dobila še drugega otroka.

4 različne ženske so mu rodile otroke.

V teh dneh mora menjavanje pleničk namreč usklajevati s snemanjem že tretjega filma iz franšize o Sherlocku Holmesu, v kateri se je prelevil v detektivovega prijatelja in pomočnika dr. Watsona. Vpet pa je tudi v igrano različico fantazijske pravljice o Petru Panu, v kateri igra zloglasnega kapitana Kljuko.